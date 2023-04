“Edhe sa mund të mbajë”, francezët revoltë ndaj Macron në rrjetet sociale

14:09 21/04/2023

Bëhen virale videot kur presidenti goditej me vezë

Franca po përballet prej muajsh tashmë me disa prej revoltave më të ashpra për shkak të vendimit të qeverisë për të rritur moshën e pensionit. Shumë fracezë kanë zgjedhur që revoltën ta shfaqin duke shpërndarë edhe pamje të vjetra të Presidentit francez Emmanuel Macron, ku goditet me vezë. Në mesin e reagimeve në rrjetet sociale, ngrihet edhe pyetja “edhe sa vezë e shuplaka mund të mbajë” kreu i shtetit francez.

q)how many slaps, and egging is too many for macrone?

a) their is no such thing is too many slaps and egging when it comes to macron????????????????pic.twitter.com/B83ZlpmW4Xpic.twitter.com/684g11LGrwpic.twitter.com/ysqVCZlPPL