Edhe turizmi i ndikuar nga rritja e çmimeve

17:57 09/04/2022

Operatorët: E pashmangshme rritja e çmimeve

Rritja e çmimeve për shkak të konfliktit në Ukrainë, i ka vënë operatorët turistike në Shqipëri përpara sfidës për ta përballuar këtë sezon veror me të tjera kosto.

Një pjesë e tyre i kanë të mbyllura rezervimet dhe pagesat prej Vjeshtës së kaluar, ndaj rritja e shpenzimeve do të duhet të përballohet prej tyre.

“I kemi marrë rreth 80 % të prenotimeve për sezonin. Jemi në pritje të turistëve. Ne çmimet nuk i kemi lëvizur për shkak se nuk e prisnim ketë luhatje të çmimeve dhe nuk mund t’jua rrisim tani”.

Për të tjerë operatorë kjo situatë nuk mund të përballohet në rast se do të mbajnë të njëjtat çmime.



“Kam biseduar me klientë dhe sigurisht që ka ndikuar pak kjo puna e naftës, e rritjes së çmimeve të tjera, edhe ne si operator turistik nuk do të punojmë pa rritje të çmimeve”.

Sipas operatorëve, shpenzimet janë rritur me 10 deri 25% referuar çmimeve aktuale, ndërsa sa i përket prenotimeve një pjesë e madhe kryesisht janë turistë nga vendet nordike, si Polonia, Çekia dhe Norvegjia.

