Edhe Zidane në pritje të PSG – Real Madrid

23:40 01/02/2022

Do të marrë drejtimin e klubit parizien

Ndërsa thashethemet për një ardhje të Zinédine Zidane në pankinën e PSG-së rifilluan në fund të Janarit, sot mësojmë se kampioni i botës ‘98 mund të kishte zëvendësuar Mauricio Pochettino që në merkaton e këtij Janari.

“E ardhmja e Zidane kalon përmes PSG”, ishte lajmi i spanjolles Marca më 19 Janar. E përditshmja sportive hodhi një bombë duke siguruar që kalimi i ish-trajnerit të Real Madrid në Paris verën e 2022 do të ishte i sigurt. Edhe mes futbollistëve parizienë lajmi gjeti pëlqim.

Madje, e përditshmja madrilene shpjegoi se emërimi i Zidane, një ëndërr e vjetër e Katarit, do të çonte në një riorganizim të brendshëm që do ta shtynte automatikisht Leonardon drejt largimit. Në orët e fundit të merkatos së dimrit një natë më parë emri i Zidane u rikthye në plan të parë.

Një gazetar i mirënjohur sportiv në Francë, Julien Maynard, shkroi në Twitter se “nëse PSG nuk do të përballej me Real Madridin, ndoshta Zinedine Zidane do t’i bashkohej PSG-së”.

Ndeshja në fazën eliminatore të Champions League do të luhet më 15 Shkurt dhe 9 Mars. Është kjo sfidë që pritet me padurim edhe nga Kylian Mbappe në mënyrë që të japë lajmin për vendimin e tij për të luajtur me Real Madrid.

Tv Klan