Edi Rama i ashpër me policinë: Ky Gusht duhet të shërbejë si shuplakë për t’u ngritur në këmbë

17:27 07/09/2022

Në 55 minuta të fjalës së tij ku prezantoi Drejtorin e ri të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku dhe kreun e AMP-së, Ardi Veliu, Kryeministri Edi Rama u tregua i ashper me trupën policore për gjendjen e Policisë së Shtetit, duke marrë shkas nga zhvillimet dhe ngjarjet kriminale që kanë ndodhur sidomos në muajin Gusht.

“Gushti që na solli dhe këtu ku jemi ishte një befasi alarmuese, një situatë e rënduar jo vetëm me vrasje, por edhe me disa shenja të tjera shqetësuese, pavarësisht me gjithë vrasjet e Gushtit, ky vazhdon të jetë viti me numrin më të ulët, por me një diferencë të vogël tanimë me vitet e mëparshme, kjo nuk e ndryshon faktin që ky Gusht dhe gjithçka që ka ndodhur në këtë Gusht duhet të shërbejë si shuplakë për t’u ngritur në këmbë dhe për të vrapuar drejt objektivave shumë ambicioze për Policinë e Shtetit”.

Monitorimi i detit, Rama: Do të krijojmë njësi policore të quajtur “Jonada”

Për shkak të tragjedisë që ndodhi në Potam të Himarës në fillim të muajit Gusht, Policia e Shtetit do të krijojë një njësi të re policore që do të monitorojë të gjithë aktivitetin me mjetet lundruese në det. Kjo njësi e re policore do të quhet “Jonada”, deklaroi Kryeministri Edi Rama.

“Trupat policore të kufirit nuk kanë qenë në lartësinë e duhur, sidomos në bregdetin Jon. Shkarkimi i zinxhirit komandues të policisë kufitare ishte vendimi i duhur por nuk mjafton. Ka nisur puna për një reformë të plotë strukturore të gjithë ngrehinës institucionale që lidhet me detin. Është një lëmsh absolut. Ishte i padukshëm deri dje. Por çdo vit e më shumë duke u rritur ky aktivitet në det, ky është një lëmsh që është kthyer në një pengesë reale. Janë 6 Ministri që kanë kompetencat e tyre në det dhe përplasen me njëra-tjetrën. Kjo situatë duhet të marri fund që në sezonin e ardhshëm. I kam kërkuar ministrit të krijojmë njësi speciale policore që do quajmë Jonada dhe në vitin e ardhshëm të jetë aktive në monitorimin e ujit dhe nga ajri, duke imponuar rregullat e lëvizjes së mjeteve ujore dhe pa ju rënë në qafë për inerci të gjithë atyre që vizitojnë Shqipërinë përmes ujërave territoriale dhe që nuk kanë asnjë arsye të shohin polic me sy përsa kohë nuk kërcënojnë asgjë”.

Vdekja e 7-vjeçares në Potam, Rama: Tragjedia u bë më revoltuese për shkak të profilit të autorit

Vdekja e 7-vjeçares në Potam të Himarës para më shumë se 1 muaji e cila u godit nga skafi i drejtuar nga polici Arjan Tase, është konsideruar nga Kryeministri Edi Rama si një tragjedi, që rëndohet akoma më shumë edhe nga profili i autorit.

“Shkelësi i cili u kthye në vrasës nuk ishte një pushues i zakonshëm, por ishte një punonjës policie që normalisht edhe si pushues duhet të jetë shembulli i respektit për ligjin dhe për rregullin. Ky fakt e bëri tragjedinë jo vetëm për prindërit por edhe për çdo shqiptar jo thjesht të dhimbshme, por dhe shumë revoltuese për shkak të profilit të autorit. Ajo tragjedi nuk ka sot asnjë ngushëllim. Ishte vërtetë një neveri se si më të pangushëllueshmit u shfaqën ulëritësit profesionist në politikë dhe në media. Bëra gabim që u mora menjëherë ne reagimin e parë pas ngjarjes dhe krijova keqkuptimin se e kisha me atë që ishin të tronditur. Por në fakt nuk ishte kështu dhe të gjithë ata duhet ta dinë që jo vetëm i kam mirëkuptuar por me veten time në heshtje i kam përgëzuar me respekt ata djem dhe vajza që u organizuan për të dalë në një protestë paqësore. Natyrisht nuk isha dakord me opinionin e tyre që vogëlushen e vrau shteti por ndaj me ta dhimbjen për ngjarjen”.

Rama: Të paudhëve në Policinë e Shtetit duhet t’ju presim hovin me disiplinë ushtarake

Kryeministri Edi Rama tha se Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po lufton brenda llojit efektivët që nuk janë të denjë për këtë organizatë.

Kryeministri solli edhe shifra të punonjësve të Policisë së Shtetit që janë dënuar nga gjykata. Kreu i qeverisë kërkoi kërkoi me urgjencë që oficerët e policisë “të përlyer” të largohen nga Policia e Shtetit.

“Dua të ngre sot këtu një pyetje. A ishte ai individ i paudhë me skafin e tij vrastar shëmbëlltyra e sotme e Policisë së Shtetit? Unë them jo. As ai që uroj të marrë ndëshkimin më ekstrem dhe as të tjerë individë të cilët vetë AMP i ndjek, i heton, i ndalon, ia dorëzon drejtësisë nuk janë shëmbëlltyra e Policisë së Shtetit. Ata janë thjesht mbetje të një protagonizmi që është në transformim ku të paudhët brenda llojit nuk mungojnë por luftohen dhe më shumë se asnjëherë më parë edhe pse që në muajt e fundit kanë marrë një lloj hovi të paudhët dhe paudhësitë brenda llojit, një hov që duhet prerë sa më parë me forcën e ligjit dhe të disiplinës ushtarake. Falë angazhimit të trupës dhe drejtimit profesional të AMP nga Drejtori i ri i Përgjithshëm i Policisë, vetëm nga Janari në Qershor të këtij viti janë dënuar me burg 29 punonjës police, me arrest shtëpie 31 të tjerë dhe 23 të tjerë akoma me masë të ndalimit të ushtrimit të çdo detyre. 12 nga këta të ndëshkuar janë ish-shefa komisariatesh apo sektorësh dhe madje edhe një drejtor”.

Policia e Shtetit/ Rama: Ka ardhur koha që pagat të rriten përsëri dhe menjëherë

Kryeministri premtoi edhe rritje të pagave për trupën policore.

“Pagat ka ardhur koha që të rriten përsëri dhe do t’i rrisim menjëherë sidomos për nivelin bazë, por thënë kjo që do të thotë në thelb se pavarësisht se çfarë thuhet dhe gjithmonë do të thuhet për fat të keq, nuk ka pasur kurrë në historinë e Policisë së Shtetit një raport si ky që ne kemi vendosur me Policinë e Shtetit. Raport respekti, raport besimi dhe raport i bazuar tek mbështetja e plotë politike e të gjithë drejtuesve të përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Përballë drejtuesve të rinj të Policisë së Shtetit, Kryeministri Rama ka deklaruar se në këtë institucion po vendoset një standard i ri. Prerja e drurve të shtrembër në rreshtat e gjatë dhe të drejtë të Policisë së Shtetit është pjesë e pandashme e rritjes së saj. Ky është një standard i ri, i pamendueshëm deri disa vite më parë, të cilin e ka sjellë pikërisht një politikë e re me Policinë e Shtetit, që nga rekrutimi tani prej kohësh pa parti, pa rryshfet, tek shkollimi e deri tek monitorimi i punonjësve të Policisë”.

“Zhdukja e Vis Martinajt”, Rama: Legjenda me luan dhe me bamirësa, shto ujë dhe shto miell si një serial absurd që duhet të marrë fund

Kreu i qeverisë foli edhe për të shumëkërkuarin e policisë Ervis Martinaj, duke u shprehur se është e papranueshme që për një nga figurat më të zeza të botës së krimit, policia nuk di ta thotë nëse është vrarë apo jo.

“Si është e mundur që Policia e Shtetit akoma sot, tani që flasim nuk e ka një përgjigje për fatin e njërit prej profileve më të larta të krimit të organizuar në Shqipëri? Unë nuk e kam dëgjuar. Është e papranueshme që me javë të tëra mëngjeset dhe darkat e shqiptarëve janë bërë si një Big Brother i kronikës së zezë. Jo u vra, jo s’u vra ai që ishte i shumëkërkuar nga drejtësia dhe çfarë nuk dëgjojnë njerëzit lloj-lloj legjendash me luanë, me bamirësa, me oligarkë, shto ujë e shto miell si një serial absurd për një nga figurat më të zeza të botës së krimit shqiptar dhe Policia. Drejtori i ri Policisë së Shtetit që merr sot detyrën si një nga oficerët me eksperiencën më të gjatë në shkallët e karrierës policore, duhet të sigurohet dhe të sigurojë që kjo dilemë të marrë fund sa më parë dhe nëse i shumëkërkuari është vrarë, t’i thuhet publikut që është vrarë, nëse nuk është vrarë të gjendet, të kapet dhe t’i jepet drejtësisë”.

Rama: Në Tiranë është ndërtuar një pallat i tërë pa leje, do konfiskohet ose do shembet

Një tjetër pikë e rëndësishme e fjalës së Kryeministrit ishin edhe katet dhe shtesat pa leje në pallate apo objekte të tjera, për të cilat Rama tha se do të konfiskohen ose do të shemben.

“Të gjitha katet apo metrat katrorë që do konfiskohen do shkojnë për strehim social apo mjedis pune për institucionet se kemi akoma institucione që paguajnë qira. Ndërkohë 4 apo 5 mijë metra katrorë janë këtu ngjitur me sheshin Skënderbej. Vend perfekt. Do t’i marrim ose do të na i japim. Ndërtuesit as mos tentojnë fare të përdorin klientët si pengje, as mos mendojnë që ka rrugëdalje tjetër përveç se pa leje. Nuk flasim për fshatarët që ndërtojnë murin e avllisë, nuk flasim për qytetarët që shtrojnë pllaka, flasim për milionerët që ndërtojnë kate pa leje. Shemben ose konfiskohen për interes publik, plus paguhet gjobë, plus shkohet për ndjekje penale.

E kemi miratuar pak kohë më parë. Sot në vendimin e qeverisë ju kemi dhënë të drejtën e parablerjes së metrave katrorë me çmimin real të tregut ashtu sikundër ju kemi dhënë dhe mundësinë ta dhurojnë si mënyrë për të larë pjesërisht mëkatin, ta dhurojnë për popullin dhe për shtetin, që t’i krijojnë mundësinë ligjërimit të objektit. O kështu ose shko dhe përballu me ligjin.

Fondi që do mblidhet do shkojë për shpronësime. Shpronësimet tek Unaza e Re duan lekë. Këto lekë nuk mjaftojnë për të gjitha, por një pjesë. Nëse këta shkelës milionerë do përdorin gjykatës të korruptuar për të bllokuar konfiskimin, ata do bllokojnë veten e tyre në çdo derë të këtij shteti dhe do shuhen si aktorë ekonomikë, do kenë pasoja shumë më të rënda se sa humbja apo riblerja, apo dhurimi i metrave shtesë që as ju takojnë fare. Boll më ndërto me teorinë e faktit të kryer dhe në fund futi një legalizim fitimeve marrëmendëse në rrugë të paligjshme. S’do ketë më kurrë legalizime për kate apo metra pa leje për qëllim fitimi. Godinat apo shtesat e ndërtuara pa leje vetëm mund të shemben ose konfiskohen në rast se nuk parablihen apo dhurohen.

Del që ka dhe një pallat komplet pa leje në Tiranë. Shefi i komisariatit në zonën ku është ndërtuar ai pallat nuk ka se si të jetë shef komisariati. Tani ai pallat ose do shembet ose do konfiskohet. Por çështja është që ka një zinxhir.

Zbatimin e ligjit në territor nuk e bën Kryeministri, as ministri i Brendshëm, as Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, por trupa që është aty”.

Rama: E papranueshme që të zbulohen në vitin 2022 parcela me kanabis

Gjatë fjalës së tij ku prezantoi Drejtorin e ri të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku dhe kreun e AMP-së, Ardi Veliu, Kryeministri Edi Rama u shpreh se është e papranushme që në vitin 2022 të zbulohen parcela me kanabis.

Edi Rama: Është e papranueshme që të zbulohen në vitin 2022 parcela me kanabis për të cilat për më tepër u është thënë më parë partnerëve tanë të çmuar italianë se pamjet fotografike të avionëve të tyre janë të paqarta. Kanabisi i paligjshëm nuk duhet të ketë arsye dhe nuk duhet të ketë dhe nuk ka shans më në këtë vend pasi drejtuesi i mëparshëm i Policisë para atij që zëvendësohet sot, e la fushën të pasur. Jo bazuar në ato që thoshte apo thonin oficerët e policisë, por bazuar tek partnerët italianë, tek ato fotografitë që ishin dhe janë shumë të qarta dhe le të jemi të qartë sot këtu në sy të publikut: Sot fushë me kanabis, përjashto disa rrënjë nëpër shkrepa, por fushë si ato fusha që u zbuluan për të cilët partnerët italianë thoshin që i keni aty, dhe nga këtu Policia i thoshte që jo nuk janë të qarta, mund të mblidhen me bekimin e shefit të komisaritatit dhe të kujt i mbron atij kurrizin, shpatullat, gjoksin si të doni merreni në këmbim të haraçit, natyrisht.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri i vendit Rama e quajti të papranueshme të imagjinohen që të sulmohen biznese nga ai segment i Policisë së Shtetit që duhet të merret me krimin ekonomik.

Edi Rama: Është e papranueshme që të imagjinohet dhe jo më që të ndodhë që të sulmohen biznese nga ai segment i Policisë së Shtetit që duhet të merret me krimin ekonomik, kjo mund të ndodhë kur trimat që marrin pjesë në këto reprezalje banditeske në dyert e bizneseve kanë bekimin e shefit apo të shefit-shefit të tyre se nuk ka si të ndodhë ndryshe.

