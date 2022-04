Edi Rama nis vizitën në Gjermani, nesër takime me Presidentin Steinmeier dhe Kancelarin Scholz

20:02 10/04/2022

Gazetarja e Tv Klan Elja Zotka jep detaje nga Berlini

Kryeministri Edi Rama ka nisur vizitën e tij në Gjermani. Ai mbërriti pak pas mesditës në Aeroportin e Berlinit, ku u prit me një ceremoni të veçantë. Takimet zyrtare Rama pritet t’i zhvillojë të hënën, mes të cilave do të ketë edhe një takim mjaft të rëndësishëm me kancelarin gjerman, Olaf Sholz.

Ndërkohë në një lidhje direkte me edicionin e Tv Klan, Gazetarja Elja Zotka nga Berlini solli më shumë detaje për këtë vizitë.

Axhenda

Elja Zotka: Axhenda e kryeministrit fillon zyrtarisht ditën e nesërme, me një takim me disa investitorë të interesuar për të investuar në Shqipëri. Më pas do të fillojnë takime zyrtare në mesditë, me kryetarin e bashkisë së Berlinit. Ka një interes për të patur një bashkëpunim me dy bashkive, asaj të Berlinit dhe të Tiranës çka do të diskutohet në takimin e nesërm. Më pas do të takohet me presidentin gjerman, rreth orës 15:00 dhe në orën 18:00 do të zhvillohet takimi me kancelarin gjerman.

Temat e diskutimit

Elja Zotka: Kryeministri Edi Rama shoqërohet nga dy ministre, ajo e Financave, Ibrahimaj dhe ministrja e Shteti për Parlamentin, Spiropali. Ndërkohë që e shoqëron edhe kryetari i grupit parlamentar Taulant Balla, si dhe dy zv/ministra. Sigurisht edhe Zv/Kryetari i Bashkisë së Tiranës që do të jetë në takimin me kryetaren e Bashkisë së Berlinit për të diskutuar për një binjakëzim të mundshëm. Ndërkohë që ka një dakordësi për temat që do të diskutohen me kancelarin gjerman. Në fakt është Edi Rama që do të zhvillojë takimin e parë të një kryeministri të rajonit në Berlin, me Kancelarin Scholz. Temat e diskutimit, e para do të jetë integrimi i Shqipërisë në Qershor me shumë mundësi, të paktën kështu flitet në kancelaritë europiane. Do të ketë një vendim pozitiv për një datë për konferencën ndërqeveritare për Shqipërinë. Gjithsesi nëse kjo nuk ndodh brenda presidencës franceze, tashmë kryeministri Edi Rama ka deklaruar, pasi mori dhe opinionin e shqiptarëve përmes Këshillimit Kombëtar, se do të kërkojë që Shqipëria të ndahet në rrugën e saj për integrimin në BE nga Maqedonia e Veriut që ende ka probleme me fqinjin e saj bullgar. Besoj që kjo do të jetë dhe një nga temat që do të diskutohet, një ndarje e mundshme mes këtij procesi të Shqipërisë nga RMV. Tema tjetër është lufta në Ukrainë padyshim, është një çështje që diskutohet në të gjithë kryeqytetet europiane në takimet zyrtare dhe ndikimin rus që ka në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto janë dy çështjet kryesore për të cilat është dakordësuar mes dy protokolleve për t’u diskutuar. Sigurisht nesër do të mësojmë më shumë mbi temat e tjera që mund të diskutohen mes kancelarit gjerman dhe kryeministrit Edi Rama./tvklan.al