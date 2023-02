Edi Rama: Nuk e kam takuar asnjëherë oligarkun rus Oleg Deripaska

23:03 16/02/2023

Kryeministri Edi Rama është shprehur gjatë emisionit “Opinion” se nuk e ka takuar ndonjëherë oligarkun Oleg Deripaska.

Blendi Fevziu: E keni takuar ndonjëherë Deripaskën?

Edi Rama: Ç’punë kam unë me Deripaskën?

Blendi Fevziu: Po mund të ndodhë, biznesmen i madh është.

Edi Rama: Jo nuk e kam takuar.

Ai theksoi se prej vitit 2013 nuk ka pasur takime me delegacione ruse.

“Unë qysh prej vitit 2013 nuk kam pasur takime me asnjë delegacion rus. As për politikë, as për biznes. Ndërkohë që i vdekuri që kujton se është gjallë me vulën non grata për turpin tonë të përbashkët sepse të të shpallë SHBA non grata nuk mund të katandiset në një histori që ky pagoi këtë, i bëri një video erotike atij pastaj erdhi njëri nga tropoja me pasaportë amerikane dhe na doli non grata një engjëll i pafajshëm. Çfarë ka bërë ky personi? Ky kur ishte kyrmeinistër ka pritur delegacione ruse politike, pas takimeve me të cilat ka vajtur dhe ka urdhëruar votimet kundër UÇK atje në Strasburg, ka pritur edhe delegacione ekonomike… Ka bërë edhe negociata për të sjellë Gazpromin në Shqipëri etj. Të gjitha këto kanë ndodhur ndërkohë që në rastin tim mund të kisha takuar edhe unë, por nuk kam takuar asnjë”, u shpreh Rama./tvklan.al