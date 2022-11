Edi Rama-opozitës: Jeni njerëz të mbaruar, të pafe, të pafytyrë, pa atdhe dhe pa din e iman

Shpërndaje







10:52 09/11/2022

Në Kuvendin e Shqipërisë ditën e sotme është diskutuar dhe projektligji me procedurë të përshpejtuar të Portit të Durrësit, ku Alibeaj ka kërkuar që të mos miratohej ky projektligj i cili kushton 2 miliardë e 100 milionë Euro. Ai e konsideron një aferë ekonomike që shumë shpejt mund të kthehet në aferë korruptive.

Kryeministri Rama i është kundërpërgjigjur Alibeaj duke iu drejtuar se me çfarë kurajo hedh baltë mbi një nga kompanitë më të mëdha në botë që do bëjë një nga investimet më të mëdha që nuk është bërë ndonjëherë në Shqipëri. Ai i quajti deputetët e opozitës të pafe, të pafytyrë, të mbaruar dhe njerëz që nuk kanë atdhe.

“Po mirë mo zotëri, me çfarë kurajo çohesh këtu dhe hedh baltë mbi një personalitet, të ekonomisë globale, përfaqësues i një prej kompanive më të mëdha të botës që vjen në Shqipëri si rezultat i një marrëdhënie strategjike prej të cilës, po ndërtohen atje në zonën e Spitallës, 2 mijë apartamente dhe falë të cilës këtu në vendin tonë bëhet një investim që nuk është bërë ndonjëherë dhe nuk është imagjinuar ndonjëherë, që e transformon Durrësin, në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit në Mesdhe, ndërkohë që këtu as u miratua gjë, as u diskutua gjë, këtu thjesht u fut me procedurë të përshpejtuar një projektligj i cili do të mbajë kohën për diskutim.

Duhet të jetë sepse kështu mendojmë ne, që duhet të jetë sepse ne nuk kemi kohë për të humbur, se kemi më shumë se një vit që e negociojmë këtë kontratë dhe është një kontratë ku shteti shqiptar merr pjesë me aksione, por ju jeni ca të mbaruar, ca të pafytyrë, ju jeni ca njerëz që nuk keni as fe, as atdhe, as din, as iman, sepse çoheni këtu që në pikë të sabahut. Mirë ne, por merrni nëpër gojë dhe akuzoni për pazar dhe akuzoni për aferë një personalitet dhe një kompani nga më të mëdhatë në botë. Në vend që të thoni shyqyr që vjen në Shqipëri. Ju jeni ca të pafytyrë, ca të pa fe, ju jeni ca pa atdhe, ju jeni ca pa din dhe ca pa iman, ja këta jeni ju”, është shprehur Rama./tvklan.al