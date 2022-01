Edi Rama: Sot vendi nuk ka opozitë

Shpërndaje







12:35 09/01/2022

Kryeministri Edi Rama sot ka deklaruar se vendi nuk ka opozitë. Sipas tij opozita nuk është Partia Demokratike, pasi sipas tij kjo parti nuk e lufton mendërisht qeverinë, por e lufton me motolov dhe dhunë.

“Sigurisht ky vend ka nevojë për opozitë, sigurisht që ku vend nuk ka opozitë sot. Ky vend nuk ka opozitë për atë që ndodhi dje, por ka kohë që nuk ka opozitë. Sepse nuk është opozitë ajo e cila është shfaqur para nesh gjithë këto vite., Një opozitë e cila të sfidon fizikisht nuk është opozitë, ajo është e destinuar që të humbasë në vazhdim.

Një opozitë që nuk të lufton mendërisht, që nuk të sfidon me kurajën për të parë të ardhmen në një mënyrë më të avancuar, që nuk të sfidon me guximin për të projektuar të ardhmen me forma shumë të më të avancuara se ato të opozitës.

Ata që dje ishin të ndarë kanë qenë për shumë vite bashkë, kanë ardhur këtu poshtë dhe kanë përdorur të njëjta mjete. Disa vazhdojnë akoma t’i përdorin dhe disa të tjerë po i pësojnë në kurriz”, tha Rama./tvklan.al