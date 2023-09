Edi Rama uron Fatos Nanon për ditëlindje: Mbajti timonin e PS në të përpjeta e tatëpjeta

16:50 16/09/2023

Në 71-vjetorin e lindjes, Fatos Nano nuk mori një urim të zakonshëm nga pasardhësi i tij në Partinë Socialiste, Edi Rama.

Me fjalë të përzgjedhura e të mbushura plot meritë, kryesocialisti e nis duke u rikthyer shumë pas në kohë, te tranzicioni i dhunshëm dhe i zhurmshëm.

“Fatos Nano u gjend në krye kur armata e shpartalluar komuniste kryente funeralin e Partisë së Punës në mes të shkretëtirës, me flamurin e rreckosur të diktaturës së proletariatit në gjysëm shtizë, moralin nën shuajt e këpucëve të rraskapitura nga marshimi 45-vjeçar drejt horizontit që vetëm largohej derisa u zhduk dhe gurmazin e konsumuar të komunizmit që nxirrte thirrjet e fundit për luftë me tërë botën, teksa era e papërmbajtshme e ndryshimit e kthente vajtimin e egër të dëshpërimit, në një fishkëllimë sa çjerrëse aq edhe qesharake”.

Meritat për daljen nga shkretërira dhe fillimin e shtetndërtimit Edi Rama ia atribuon ish-liderit të PS.

“Ai e mbajti timonin e PS në të përpjeta e të tatëpjeta dhe padiskutim është e tija në radhën më të parë, merita që Partia Socialiste nuk lëvizi asnjë moment, nga graviteti i interesit kombëtar, çka përbën sot e gjithë ditën një vijë sjelljeje të palëkundur të PS e unikale mes partive politike në Shqipëri. Në krye të PS ai i nxorri socialistët nga shkretëtira pas varrosjes së Partisë së Punës, duke i futur në Internacionalen Socialiste si një familje idesh progresiste të kohës së re dhe duke e bërë shpirtin e ndryshimit motor të lëvizjes përpara”.

Marrëdhënia e tyre mes ekstremesh është përshkruar nga Edi Rama, nëpërmjet këtyre rreshtave.

“Historia e marrëdhënies sonë të zhvilluar mes ekstremesh, nga “birësimi” im në familjen socialiste me bekimin e Fatosit, deri tek “vrasja e babait” për marrjen e skeptrit të tij, dihet përgjithësisht. Po në ndërkohë që flasim marrëdhënia mes nesh ushqehet shëndetshëm, me një komunikim miqësor ku e kuptojmë njëri-tjetrin në ajër, sepse prej kohësh tanimë flasim si shoferi i turnit të parë me shoferin e turnit të dytë, për të njëjtën makinë”.

Teksa i uron ditëlindjen, Edi Rama shpreson që një ditë së bashku të shkruajnë një libër, që të shërbejë si busull për ata që do vijnë pas tyre.

