Edmond Spaho: Mua nuk më përfaqëson Enkelejd Alibeaj, është paterica e Edi Ramës

11:51 17/11/2022

Gjatë seancës parlamentare Edmond Spaho i ka kërkuar të drejtën e tij Ermonela Felajt për të folur 10 minuta aq sa i takon me rregullore. Spaho gjithashtu gjatë fjalimit është shprehur se atë nuk e përfaqëson Alibeaj, pasi ai është paterica e Edi Ramës.

Ermonela Felaj: Zoti Spaho ju lutem mund të keni respekt për gjithë kolegët? Ju e morët fjalën për procedurë, ju është kujtuar një çështje e re tani?

Edmond Spaho: Po më prisni fjalën.

Ermonela Felaj: E para e punës unë nuk kam pse të ndërpres dikujt që nuk ja kam dhënë ende fjalën. E dyta për çështjen e procedurës juve ju dha fjala dhe ju dha koha e plotë në dispozicion. Tani ju keni çështje tjetër të procedurës? Se ju nuk mund të impononi procedurën që ndjek Kuvendi.

Edmond Spaho: Zonja kryetare unë kam kërkuar që të më jepni 10 minuta kohë që të flas për integrimin evropian dhe nuk do të heq dorë nga kjo e drejtë e imja sepse ma ka dhënë rregullorja dhe Kushtetuta e Shqipërisë dhe pranuam të kthehemi në kushte normale me detyrimin që keni ju për të konfirmuar që ne do të flasim nga 10 minuta. Meqenëse e mora fjalën, po ju them dhe një herë që mua nuk më përfaqëson Enkelejd Alibeaj, për mua Enkelejd Aliebeaj është paterica e Edi Ramës, rakordon qëndrimet që mos lejohemi ne që të flasim dhe nuk pranoj që vendimet që ka marrë Enkelejd Aliebaj me Taulant Ballën, të jenë të detyrueshme për mua. Unë si pas asaj që keni deklaruar ju, jam deputet i pavarur dhe dua të më jepni fjalën aq minuta sa ma jep rregullorja. /tvklan.al