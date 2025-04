Eduardo Camavinga shton akoma dhe më shumë dhimbjet e kokës te Carlo Ancelotti. Mesfushori ka mbyllur sezonin, pas një dëmtimi të rëndë në ije.

Francezi u largua para fundit të sfidës së fituar me Hetafe. Një lëndim që pritet ta mbaj jashtë fushave për 3 muaj, me 22-vjeçarin që krijon kështu një boshllëk të madh për planet e teknikut italian.



Camavinga, i cili ka luajtur 34 ndeshje për Realin në të gjitha garat këtë sezon, do të mungojë gjithashtu në Kupën e Botës për Klube në Qershor-Korrik.

Lëndimi është një goditje e madhe për madrilenët përpara finales së Kupës së Mbretit kundër Barcelonës, me Kylian Mbappe, Ferland Mendi dhe David Alaba gjithashtu në dyshim.

Reali është i dyti në La Liga, katër pikë pas Barçës me pesë ndeshje të mbetura deri në fund të sezonit.

