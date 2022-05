Eduardo Camavinga, njeriu që ktheu lojën

Shpërndaje







23:42 05/05/2022

Real Madrid shtangu Manchester City

Një nga futbollistët që u dalluan një natë më parë në mbrëmjen e Bernabeut ishte padyshim Eduardo Camavinga. Francezi ndryshoi lojën kur hyri në pjesën e dytë me lëvizjen, entuziazmin dhe guximin e tij për të çuar topin përpara.

Ende vetëm 19 vjeç, Camavinga iu bashkua Madridit nga Rennes verën e kaluar dhe është aktivizuar në pak raste këtë sezon. Por kohët e fundit ai ka treguar se po mëson dhe në momentet më të mëdha, nën presionin më të fortë, ai bëri ndryshimin.

Për golin e parë, ishte Camavinga ai që ia kaloi topin Karim Benzema para se të jepte asist për Rodrygo. Për të dytën, ishte ai që e fitoi topin për të ndezur kundërsulmin, dhe për të tretën, ishte ish-mesfushori i Rennes ai që luajti topin vendimtar në zonë.

Ai e kishte bërë tashmë këtë në dy raundet e mëparshme në përballjen me PSG por edhe me Chelsea. Pa dyshim që futbollisti francez do të jetë një nga mesfushorët më të kërkuar në merkaton e verës.

Tv Klan