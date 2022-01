Edukatorja jep 2 versione për vdekjen e 3-vjeçarit, e ëma: Djalin e kam pasur më të gjatë se ajo kapëse…

21:05 18/01/2022

Lajmi se një 3-vjeçar humbi jetën tragjikisht në një kopsht privat në Fier ka tronditur mbarë opinionin publik. Prindërit e vogëlushit kanë vendosur që të flasin për emisionin “Stop” nga momenti se si mësuan lajmin tragjik e deri tek dyshimet e tyre mbi edukatoren Redina Binjaku. Këto për shkak se kjo e fundit i ka ndryshuar disa herë versionet e saj për ngjarjes.

Fillimisht prindërve u është thënë nga Binjaku se djali është gjetur pa ndjenja në krevat, i mbytur me lidhëset e bluzës.

“Fëmija nuk përmendej nga gjumi tha, e kam ngritur në krahë dhe është mbytur me lidhëset e bluzës dhe më tha që është përmendur, është mirë, mos u bëj merak”, u shpreh e ëma.

“Ne sa ia kishim blerë bluzën dhe ka qenë pa lidhëse”, shtoi më tej i ati.

“Bluza nuk kishte lidhëse, kishte vetëm kapuç se djali nuk i donte afër gushës”, tha e ëma.

Por rrugës e motra e edukatores pretendon se ajo i ka thënë një version tjetër. Në këtë version, edukatorja thotë se e ka gjetur djalin të varur tek varësja.

Motra e edukatores: Redina më tha kështu: Ishte orari i drekës, ishte ora 11 e ca -12:00, më tha,- Jola kam qenë duke ushqyer fëmijët. I ushqeva të gjithë, i mora, do t’i vija në gjumë. Noah ka qenë me mua në dhomë. Njëri fëmijë po qante, u ktheva prapë tek dhoma e gjumit. Ai fëmija, që ka atje, është problematik, se qan shumë dhe zgjon gjithë fëmijët e grupit dhe për të qetësuar atë, që mos më zgjonte 2-3 të tjerët, që unë kisha vënë në gjumë, Noah nuk e kishte zënë akoma...(gjumi). Në momentin, që Redina kthehet në sallë për të tundur fëmijën, Noah ishte aty në këmbët e Redinës, tund, tund, tha ajo, po e tundja atë, po hë fli, po hë fli i thoja ndonjë fjalë atij bebit, Noah më kishte ikur që aty nga salla. Duke tundur atë, më kishte lëvizur që aty, po me mendje, që është tek salla e lodrave, sepse dhomat e gjumit janë pak më lart. Besoj, që e ke pa? Sapo zbriti poshtë Noah, mos të them as 5 minuta me orë në dorë, sa u qetësua ai fëmija, e zuri gjumi, tha atë, zbres poshtë tek salla e veprimtarisë, tek salla ku lozin fëmijët çdo ditë, shoh një xhup këtu, një xhup atje, një xhup atje të fëmijëve të tjerë të hedhur në sallë. I mora xhupat, i mblodha dhe po zbrisja shkallët dhe po thërrisja Noah ku vajte...kur shoh aty me xhupa në krah, për t’i vendosur tek varësja, aty kam parë djalin...

Mamaja e Noas: D.m.th nga momenti, që Redina ka ardhur nga dhoma, nuk e ka parë djalin varur?!

Motra e edukatores: Jo e pashë vetëm kur vendosa, (xhupat) sepse ishte me fytyrë nga muri.

Prindërit janë dyshues, por edhe stafi i kopshtit pasi varëset ku pretendohet të ketë ndodhur fatkeqësia janë shumë të buta e thyhen lehtë. Prindërit e vërtetuan këtë vetë pasi shkuan atje dhe e gjitha është filmuar me kamera të fshehtë.

“Kam qenë vetë te kopshti dhe ato kapëset të ngelin në dorë. Unë e kam pasur djalin 15 kile dhe jo unë, por një Shqipëri e tërë nuk e beson se djali është mbytur atje sepse unë e kam djalin më të gjatë se ajo kapëse atje”, u shpreh e ëma për gazetarin e “Stop”.

Të njëjtin version nuk e besojnë as punonjëset e tjera të kopshtit.

Babai i Noas: Ju duket e besueshme, që këto p.sh...?

Stafi i kopshtit: Jo nuk na duket. Ja ta them unë! S’më duket fare.

Babai i Noas: Kjo këputet, këputet...!

Stafi i kopshtit: Në asnjë moment nuk e besoj...

Mamaja e Noas: Duket e besueshme kjo?!

Babai i Noas: Nuk më duket...është shumë e pa besueshme...

Babai i Noas: Po pse e nxorën këtë...? Sa pëllëmbë është kjo?

Mamaja e Noas: Ajo është 7 pëllëmbë, sepse e mata unë. Kjo është 4 pëllëmbë.

Babai i Noas: Sa pëllëmbë mate?

Mamaja e Noas: 1-2-3-4 pëllëmbë.

Babai i Noas: Mate nga poshtë tani...!

Mamaja e Noas: E mata. Është 7 pëllëmbë.

Stafi i kopshtit: Po ne po të themi vetë, po ja, ja, ku janë i theve me dorën tënde! Ne ca po themi...?!

Babai i Noas: Ja shife! Mos e beso! Ndodh, kushdo, që të thotë dhe policia, unë s’e besoj...!

Stafi i kopshtit: Ti mendon, që ne e besojmë?! Ne nuk dimë fjalë për këtë...

Babai i Noas: Kjo nuk është 50 pond-60 pond, d.m.th 5 pëllëmbë...

Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuça, ngre disa pista mbi atë që mund të ketë ndodhur ditën e tragjedisë. Duke këqyrur pamjet që ia serviri emisioni “Stop”, Karamuça hedh poshtë versionin që djali të ketë humbur jetën si pasojë e varjes.

“Pavarësisht që çështja aktualisht është në kuadrin e hetimeve paraprake si nga ana e prokurorisë, oficerët e Policisë Gjyqësore, mjekësia ligjore, spitali, po merren në pyetje edukatorët etj, ne kemi të drejtën për të aluduar për pistat e mundshme se si mund të ketë ndodhur ngjarja për shkak se kjo ngjarje ka një ndjeshmëri shumë të madhe publike. Mendoni se shumica e prindërve të rinj kanë fëmijë në këto qendrat ditore të kujdestarisë së fëmijëve të tyre kështu që duhet pasur në konsideratë se kush janë protokollet e sigurisë. Në lidhje me ngjarjen do të shikoja faktin se jemi ende të paqartë se ku ka ndodhur ajo ngjarje, ka ndodhur në korridor, në fjetinë, apo në ambientin ditor se ku luanin?

Për të dalë në një dinamikë dhe për të provuar se sipas versionit të tyre a ka ndodhur ashtu ngjarja, prokurorisë i lind e drejta të kërkojë kryerjen e një eksperimenti, i cili do kryhej me bazë peshën e fëmijës dhe varjen nëpër varësen e rrobave. Unë mendoj që bazuar edhe në pamjet tuaja që ato varëse nuk e mbajnë peshën e fëmijës, gjatësia e fëmijës dhe një lloj stoli që është i improvizuar poshtë, mendoj që do kenë qenë elementë të ndihmës të mos mbytjes së atij fëmije. Këto dy elementë mua më bëjnë që të dyshoj se fëmija nuk ka humbur jetën si pasojë e varjes në atë lloj varësesh, por në një ambient tjetër dhe në një mënyrë tjetër. Këto mekanizma që i quajmë determinant për shkaktimin e vrasjes, besoj do t’i lihen prokurorisë për t’i zbardhur”, tha eksperti./tvklan.al