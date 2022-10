Efektet anësore të ilaçeve anti-inflamatore në lëkurë

11:49 04/10/2022

Kortikosteroidet topikale, të quajtura edhe steroid topikalë, janë ilaçe anti-inflamatore që përdoren për trajtimin e një game të gjerë sëmundjesh të lëkurës, duke përfshirë ekzemën, dermatitin dhe psoriazën. Këto ilaçe janë në dispozicion në forma të ndryshme: kremra, pomada, solucione, xhel etj. Nëse përdoren si duhet, kortikosteroidet topikale janë shumë të sigurta dhe efektive. Por shpesh njerëzit edhe i keqpërdorin, gjë që rezulton në efekte anësore serioze.

Në një intervistë ekskluziv me TheHealthSite, Dr. Sravya C Tipirneni, Konsulent Dermatolog dhe Kozmetolog në Manipal Hospitals në Bangalore, hedh dritë mbi efektet anësore që lidhen me keqpërdorimin ose përdorimin afatgjatë të steroideve aktuale në lëkurë.

Efektet anësore të steroideve aktuale në lëkurë

Ne i përdorim ato për një sërë sëmundjesh të lëkurës si: ekzema, psoriasis, njolla të bardha, probleme autoimune të lëkurës, reaksione alergjike, alergji ndaj ilaçeve, liken planus, alopecia areata dhe shumë të tjera.

Shumica e efekteve anësore shkaktohen nga:

-Mosrespektimi i recetës

-Vetë-mjekim

-Mos konsultimi me mjekët

Efektet anësore mund të klasifikohen kryesisht në efekte afatshkurtra dhe afatgjata.

Afatshkurtër:

-Alergji ndaj steroideve

-Shpërthimi i akneve

-Shpërthimi i rosacea

– Tinea corporis – lezione të vogla që shfaqen kudo në trup

Efektet afatgjata:

Kjo përfshin përdorimin e pambikëqyrur të steroideve për një kohëzgjatje të gjatë, dhe kjo ndonjëherë mund të çojë në:

-Takifilaksi: Tolerancë dhe mospërgjigje ndaj kremit steroid

-Striae distensae (strijat): strija shumë të dhimbshme / të kuqe dhe të bardha në zonat delikate të cilat bëhen vërtet të vështira për t’u trajtuar më vonë

-Atrofia e lëkurës: Hollimi i lëkurës

-Aknet: Të shkaktuara nga steroidet

-Hirsutizmi (rritja e tepërt e qimeve në fytyrë)

“Gjithmonë konsultohuni me një mjek të certifikuar nga bordi për përdorimin e duhur. Por përgjegjësia është gjithmonë në duart e pacientit,” tha Dr. Sravya. /tvklan.al