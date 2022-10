Efektivi që dyshohet se porositi vrasjen e 2 personave mohon akuzën: Vëllezërve ua dhashë borxh 3500 eurot…

10:45 05/10/2022

Detaje kanë dalë në dritë edhe përsa i përket dëshmisë së efektivit të burgjeve, Flamur Bejko, i arrestuar një ditë më parë pas dyshimeve se kishte porositur një vrasje të dyfishtë tek vëllezërit Gentjan e Indrit Beqiraj.

Kështu, sipas burimeve të Klan News, Bejko e ka mohuar akuzën para hetuesve. Sipas deklarimeve të tij, dy vëllezërve ua ka dhënë borxh shumën prej 3500 eurosh me argumentin se Beqirajt do të bënin disa dokumente në Greqi. Nga ana tjetër, burime të policisë pohojnë për Klan News se nga hetimet e deritanishme rezulton që efektivi i burgjeve dhe dy objektivët e atentatit kishin konflikt me njëri-tjetrin.

Sa i përket ushtarakut Altin Celami, po ashtu i arrestuar në të njëjtin operacion, ai nuk kishte rol parësor në grup, por ishte person që kishte siguruar dhe shkëmbyer armët e sekuestruara.

Ndërkohë, ditën që ndodhi rrëmbimi i Indrit Beqirajt, autorë janë personat e shpallur në kërkim, pjesë e grupit të “Rrumit”. Nga verifikimet ka rezultuar se ata i kanë mbajtur në vëzhgim vëllezërit Beqiraj për llogari të tyre dhe nuk kanë pasur dijeni për atentatin që Indrit dhe Gentjan Beqiraj do kryenin për llogari të efektivit të burgjeve.

Një tentativë e dështuar pengmarrje 3 ditë më parë në autostradën Tiranë-Durrës ndaj vëllezërve Gentjan e Indrit Beqiraj çoi në zbërthimin e një grupi vrasësish me pagesë, të implikuar në disa vrasje. 15 persona përfunduan në pranga të martën, në një operacion të policisë së Durrësit, i koduar emrin “Porositësi”, mes tyre dhe dy vëllezërit Beqiraj, dëshmia e të cilëve zbërtheu grupin./tvklan.al