Egnatia “asiston” për Tiranën

23:45 30/01/2023

Rrogozhinasit ndalin Partizanin, Erzeni e mposht dhe parakalon Vllazninë

Partizani dështon për të ngushtuar diferencat me Tiranën kryesuese dhe mbajtur të hapur garën për titull. Të kuqtë barazuan 1-1 ndaj Egnatias dhe tashmë kreu i Superligës qëndron në -3 pikë. Kryeqytetasit arritën që të siguronin vetëm një pikë në një 90 minutësh tepër të ekuilibruar në stadiumin e vet, duke marrë një barazim jo me shumë vlera për vazhdimësinë. Aktivizimi nga stoli i Hotit rezultoi tepër efikas për skuadrën e Colellës.



Në pak prekje të topit, Hoti njërin prej tyre e dërgoi në rrjetën e rrogozhinasve për t’i dhënë kështu avantazhin Partizanit. Gjithsesi, Egnatia reagoi, ku gjeti rrugën e rrjetës dhe atë të barazimit. Një pikë që e mban Partizanin në vendin e dytë me 31 pikë, ndërsa Egnatian në pozicionin e pestë me 4 pikë më pak.



Erzeni nuk është më ‘hirushja’ e kampionatit. Shijakasit shënuan fitore minimale 3-2 ndaj Vllaznisë dhe parakalojnë pikërisht shkodranët në renditje. Avantazhi i dyfishtë në pjesën e parë u duk se i dha krahë Erzenit që pavarësisht golit të pësuar të Malës ishin sërish në avantazh. Rrjeta e Nonato në minutën e 76-të vulosi fitoren e Erzenit, edhe pse Vllaznia u përpoq të shkëpusë të paktën një pikë, pas golit të 3-2 me autor Jonuzin. Tashmë Erzeni ngjitet në vendin e tretë, teksa Vllaznia zbret e katërta.

