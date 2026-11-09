Egnatia ka mundur 5-1 Vorën duke krijuar një shkëputje prej 7 pikësh në krye të tabelës së klasifikimit. Rrogozhinasit e ndjen jo pak lodhjen e ndeshjes europiane dhe pavarësisht golit të shënuar me Kryeziun në pjesën e parë u barazuan nga Karrica.
Por skuadra e Dedes tregoi karakter në fundin e sfidës duke realizuar golin e avantazhit me Axhesan dhe më vonë pati vend për të shijuar disa supergola nga Fernando, Kasa dhe Albanese.
Skënderbeu ka konfirmuar formën pozitive të javëve të fundit duke mundur 2-0 një nga pretendentët për titull, Dinamon.
Korçarët ia dolën falë golave të Saleh Nasr me penallti dhe Bismark, duke përfituar edhe nga një 11-metërsh i gabuar i Bruno Ditës për Dinamon.
Fundjava që lamë pas ishte pozitive edhe për dy skuadrat e kryeqytetit Partizanin dhe Tiranën, të cilat morën fitore minimale përballë Laçit dhe Teutës.
Edhe Vllaznia mundi 1-0 Elbasanin duke bërë që tabela e Superiores të jetë e ngjeshur me një diferencë 7 pikë nga vendi i tretë deri në vendin e dhjetë.
Pas 11 javësh të luajtura Egnatia kryeson me 27 pikë e ndjekur nga Teuta dhe Dinamo. Pjesa e poshtme e tabelës mbyllet me Vllazninë, Laçin dhe Partizanin.
/tvklan.al