Egnatia qëndron në Superiore

23:58 31/05/2022

Fiton 2-0 me Korabin në play-out

Egnatia do të vazhdojë të garojë në Kategorinë Superiore edhe në sezonin e ardhshëm. Skuadra rrogozhinase siguroi mbijetesën duke fituar finalen e play-out ndaj Korabit që vinte nga Kategoria e Parë.

Egnatia fitoi 2-0 në një sfidë që dominoi nga fillimi. Një sfidë që u mbyll me pamje të shëmtuara, pasi kishte përplasje fizike mes ty skuadrave ndërsa nuk munguan as gjuajtjet me sende nga tribunat.

Tv Klan