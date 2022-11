Egnatia sfidon Tiranën

Shpërndaje







15:15 02/11/2022

Shehi: Rrogozhinasit kanë element cilësor, do ketë rotacion në skuadër

Pasi i dha mundësinë për të ngushtuar diferencat me Partizanin në tabelën e renditjes, Egnatian e pret një tjetër sfidë me ekip nga kryeqyteti. Rrogozhinasit sfidojnë Tiranën në javën e 11-të të Superligës. Deri më tani, ata kanë treguar një formë të mirë, duke marrë pikë ndaj skuadrave pretendente për titull. Një formë që për trajnerin e bardhebluve, Orges Shehi rrit shkallën e vështirësisë.



Për të ruajtur freskinë e organikës pasi deri në fund i pret një kampionat i gjatë, tekniku Shehi premtoi se do të ketë rotacion në skuadër në këtë sfidë.



Dueli mes Tiranës dhe Egnatias do të luhet këtë të enjte në stadiumin “Selman Stërmasi” në orën 13:00.

Klan News