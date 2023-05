Ekipi i Barcelonës në Shqipëri në vitet 80’/ Ruci: Stadiumi i Vlorës kishte 8 mijë vende, erdhën 15 mijë tifozë

23:44 29/05/2023

Vasil Ruci, një prej legjendave të Flamurtarit të Vlorës që ka arritur ndër majat e futbollit shqiptar në Europë në vitet 80’ pasi i shënoi 2 gola Barcelonës, ka treguar më shumë rreth përjetimeve të këtyre momenteve.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ai ka treguar se ditën që do të mbahej ndeshja me Barcelonën, në stadiumin e Vlorës kishin ardhur plot 15 mijë tifozë, edhe pse kapaciteti ishte vetëm 8 mijë vende.

Blendi Fevziu: Kur Barcelona mbërriti në Vlorë?

Vasil Ruci: Publiku vlonjat e kishte ëndërr të shikonte një Barcelonë në stadiumin e saj, stadium që merret 8 mijë vende dhe unë besoj se atë ditë kanë qenë 15 mijë vetë të futur në stadium. Njerëzit kishin ardhur që në orës 11:00, ndeshja ishte në 16:00 dhe me qeska me vete me ujë ishin futur në stadium që në 11:00 dhe na pyesin “sa do të hani”. Ne e kishim frikën, por që ekipi jonë ishte një ekip me element shumë të mirë.

Blendi Fevziu: Barazuar 1 me 1, çfarë ndodhi pas barazimit?

Vasil Ruci: Minutin e fundit barazoi. Futbollisti që shënoi golin ndaj nesh, erdhi disa ditë më parë në Vlorë dhe nuk e njihte sepse ishte ndryshuar./tvklan.al