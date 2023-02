Ekipi i Junge Union nga Bavaria në Tiranë, Këlliçi: Partnerët gjermanë e kuptojnë rëndësinë e kandidaturës në kryeqytet

11:09 28/02/2023

Kandidati për Partinë Demokratike në Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi ka bërë të ditur se ekipi i Junge Union nga Bavaria ka ardhur në Tiranë.

Në një postim në Facebook, Këlliçi ka deklaruar se me Forumin Rinor të CDU-së ruan respekt dhe miqësi që në kohën kur drejtonte FRPD-në teksa ka shtuar se kjo vizitë i mundësoi partnerëve gjermanë njohjen me nga afër me ekipin e tij.

Këlliçi shkruan se partnerët gjermanë e kuptojnë rëndësinë e kandidaturës në kryeqytetin e Shqipërisë nga radhët e të rinjve.

“Ekipi i Junge Union nga Bavaria vjen në Tiranë. Me Forumin Rinor të CDU-së ruaj respekt e miqësi që nga koha kur drejtoja FRPD. Partnerët gjermanë e kuptojnë rëndësinë e kandidaturës në kryeqytetin e Shqipërisë nga radhët e të rinjve, dhe kjo vizitë i mundësoi njohjen nga afër me ekipin tim”, shkruan Këlliçi në Facebook./tvklan.al