Ekipi Olimpik Ukrainas në Shqipëri, Fidel Ylli: Po stërviten në Elbasan, do qëndrojnë derisa të mbarojë lufta

23:28 06/04/2022

8 sportistë dhe 2 trajnerë, atletë të ekipit Kombëtar të Ukrainës të cilët ndodhen në Shqipëri, kanë qenë mbrëmjen e sotme të ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Presidenti i Komitetit Olimpik të Shqipërisë, Fidel Ylli ka dhënë më shumë detaje përsa i përket qëndrimit të tyre në vendin tonë. Gjatë fjalës së tij, Ylli është shprehur se ata do të qëndrojnë në Shqipëri derisa të mbarojë lufta në Ukrainë.

Blendi Fevziu: Çfarë ka ndodhur Fidel, sa veta janë?

Fidel Ylli: Janë 8 sportistë dhe 2 trajnerë, që kanë mbërritur para pak ditësh. Kanë mbërritur ndërmjet luftimeve që janë bërë ato ditë në rrethinat e Kievit, me zor kanë dalë, kanë udhëtuar në një qytet në kufi me Poloninë, kanë qëndruar atje në një qytet të vogël të Ukrianës, pastaj kanë kaluar në Poloni, kanë vajtur në Varshavë. Nga Varshava kanë ardhur në Tiranë, i kemi pritur ne në Rinas. Këta janë nga 17 deri në 21 vjeç, janë kampionë kombëtarë në shtizë, në gjylë, në kërcim së gjati, në kërcim së larti. Ukraina ka një sport elitar.

Blendi Fevziu: Sa ditë do të qëndrojnë?

Fidel Ylli: Derisa të mbarojë lufta. Këta po stërviten në Elbasan, po ushqehen atje. Doja të bëja një falenderim sepse në momentin që kemi komunikuar me Komitetin Olimpik të Ukrainës dhe me Federatën bashkë me Gjergjin dhe ata kishin mundësi të vinin deri në 100 vetë. Ne kemi biseduar me qeverinë tonë, personalisht me kryeministrin, i cili tha 100 e 200 ne do t’i presim me të gjitha të mirat./tvklan.al