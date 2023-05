Eklsuzive në Piter Pan Bruno dhe Klajdi Haruni. Haruni: Ma ka vjedh “skifterja” zemrën!

23:28 12/05/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm!

Dyshja Bruno dhe Klajdi Haruni kanë qenë të ftuarit e radhës në emisionin “Në kurthin e Piter Pan”.

Teksa ndezën publikun me zërin e tyre dhe batutat e vazhdueshme, Bruno tregoi për shikuesit edhe historinë e emrit të tij të artit, zanafilla e të cilit nis me emisionin “X Factor”.

“Bruno e ka patur emrin Qazim, ne i thërrisnim shkurt ‘Qazo’, por kur këndonte këngët e Bruno Marsit, e kishte komplet vibraton si ai. Edhe Vera Grabocka, një ditë kur po bënim prova, tha ‘Qazo duhet të ndërrosh emrin. E ke mirë emrin, por është pak si emër estrade’”, tregoi Alketa për këngëtarin.

“Në Kurthin e Piter Pan” ka gjithmonë surpriza dhe humor. Kështu ndodhi edhe sonte. Spiro, një prej fëmijëve më të spikatur të këtij edicioni, u shërbeu kafe në studio Klajdit dhe Brunos. Me atë rast u pa edhe fatin.

“Ti do marrësh shumë lekë dhe do blesh një shtëpi shumë të bukur”, i tha Spiro Klajdit. Ky i fundit u shpreh: Ishalla o Spiro fjala jote në vesh të Perëndisë sepse sezonin para e kemi.

Ndërsa Brunos Spiro i tha: Ti do gjesh një grua se je beqar.

Ky koment ka shkaktuar të qeshura në studio me këngëtarin që u përgjigj: Ishalla ta dëgjon zoti këtë lutje, por xhaxhi është buxhetor, nuk është xhaxhi për këtë punë.

Në intervistën përballë kastit të fëmijëve në “Në kurthin e Piter Pan”, Klajdi Haruni ndau për herë të parë lajmin që ka një vajzë në zemrën e tij.

I pyetur nëse ia kanë vjedhur zemrën, artisti përmendi këngën “Skifterja e zemrës”, duke u shprehur se tani që është në një lidhje, e këndon edhe me më shumë dashuri.

Noeli: Ti njëherë këndon për beqarinë, njëherë për dashurinë, po ty, kush ta ka vjedhur zemrën?

“Për këtë duhet të pyesësh Florin, se këngët e tekstet i ka bërë ai. Unë jam shumë i lumtur që i këndoj, më pëlqen që janë me tematika të ndryshme. ‘Skifteren e zemrës’ që në momentin e parë e kam kënduar me dashuri, por tani që ma kanë vjedhur zemrën, e këndoj akoma me më shumë dashuri. Më shkëlqejnë sytë!”, ka treguar Klajdi.

