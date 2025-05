Presidenti Donald Trump mori lajme shqetësuese rreth dobësimit të ekonomisë amerikane, pasojë e mundshme nga politika e tij e tarifave tregtare. Vetë presidenti u përpoq t’ia hedhë fajin paraardhësit të tij demokrat, Joe Biden.

Qeveria raportoi se ekonomia amerikane u tkurr me një normë vjetore prej 0,3% gjatë tre muajve të parë të vitit. Gjatë kësaj periudhe pati një rritje të importeve, ndërsa kompanitë u përpoqën të përballojnë tarifat gjithëpërfshirëse ndaj pothuajse çdo vendi mbi automobilat, çelikun dhe alumin. Madje edhe rritja e konsumit të brendshëm ndodhi para rritjes së çmimeve dhe hyrjes në fuqi të tarifave.

Presidenti Trump bëri thirrje për durim pas raporteve për tkurrjen e ekonomisë në tremujorin e parë.

“Ne e morëm kontrollin e qeverisë më 20 janar. Tarifat nuk kanë filluar ende të hyjnë në fuqi”, tha Trump gjatë një takimi të kabinetit në Uashington.

Ai fajësoi Bidenin ndërsa tregu i aksioneve regjistroi rënie të mërkurën në mëngjes në përgjigje të raportit për tkurrjen ekonomike.

“Duhet të filloj duke thënë se ky është Biden, jo Trump. Sepse ne erdhëm në janar… këto janë shifra tremujore. Unë isha kundër ndaj gjithçkaje që po bënte Bidennë aspektin e ekonomisë, duke shkatërruar vendin tonë”, tha Presidenti Trump.

Presidenti tani po përpiqet ta përqendrojë vëmendjen te investimet e reja të kompanive në ShBA. Trump kërkon merita për 100 ditët e para të qeverisjes, kohë gjatë të cilës ai bëri shkurtime masive të punonjësve federalë dhe filloi një lufte tregtare me tarifa të reja prej 145% kundër Kinës.

Sipas Trump, tarifat e tij janë mjete negociuese për të gjeneruar marrëveshje tregtare, por në të njëjtën kohë duke u mbështetur në qindra miliarda dollarë të ardhura nga tarifat do të mbulohet ulja e të ardhurave nga reduktimi i taksave.

I pyetur në lidhje me tarifat që po shkaktojnë inflacion, Trump tha se ekonomia do të kishte rënë nëse ai nuk do të vendoste tarifa importi ndaj vendeve aleate, përfshirë Bashkimin Europian, Kanadanë, Meksikën, Japoninë, Korenë e Jugut dhe Indinë.

