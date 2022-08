Ekonomia gjermane do të humbasë miliarda për shkak të luftës

Shpërndaje







20:40 09/08/2022

Çmimet e larta të energjisë dhe konflikti në Ukrainë do të sjellin pasoja negative në tregun e punës

Ekonomia e Gjermanisë do të humbasë më shumë se 260 miliardë Euro deri në vitin 2030 për shkak të luftës në Ukrainë dhe çmimeve të larta të energjisë, duke sjellë efekte negative për tregun e punës.

Një studim nga Instituti për Kërkime të Punësimit ka bërë të ditur se në krahasim me pritshmëritë për një Europë paqësore, produkti i brendshëm bruto do të jetë 1.7% më i ulët vitin e ardhshëm dhe do të ketë rreth 240,000 njerëz më pak të punësuar.

Niveli i punësimit pritet të qëndrojë rreth këtij niveli deri në vitin 2026, kur masat e shtrira gradualisht do të fillojnë të tejkalojnë efektet negative.

Një nga më të dëmtuarit do të jetë industria e turizmit, e cila tashmë është goditur rëndë nga pandemia e koronavirusit dhe ka të ngjarë të përkeqësohet për shkak të fuqisë së pakët blerëse të konsumatorëve.

Sektorët me intensitet energjetik, si industria kimike dhe prodhimi i metaleve, kanë gjithashtu të ngjarë të preken. Nëse çmimet e energjisë, të cilat deri më tani janë rritur me 160%, do të dyfishoheshin përsëri, prodhimi ekonomik i Gjermanisë në vitin 2023 do të ishte pothuajse 4% më i ulët, sipas studimit. Sipas këtij studimi, 660,000 njerëz më pak do të punësoheshin pas tre vjetësh.

Klan News