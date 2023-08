Ekselentët thirren për të shërbyer në polici

17:19 14/08/2023

100 kuota për studime 1-vjeçare, mesatarja mbi 8

Për studimet 1-vjeçare në Akademinë e Sigurisë janë përcaktuar 100 kuota nga Policia e Shtetit. Zëvëndës ministrja e Brendshme, Romina Kuko theksoi se afati i aplikimit është deri në datën 30 Gusht dhe ju bëri thirrje të gjithë atyre që dëshirojnë të bëhen pjesë e Policisë së Shtetit të aplikojnë.

“Këta 100 të rinj do të pranohen në radhët e Akademisë së Sigurisë, janë pjesë e grupit që ne i kemi quajtur grupi i ekselencës, pasi ata do të plotësojnë disa kritere që vijnë nga degët e jurisprudencës, ekonomi ose teknologji informacioni. Mesatarja duhet të jetë 8, e lart në të dyja ciklet e studimeve dhe gjithashtu duhet të kenë edhe gjuhën angleze. Në përfundime të ciklitit të përshpejtuar të studimeve, rreth një vit, këta studentë do të inkuadrohen në Policinë Kriminale për të fuqizuar goditjen ndaj krimit ekonomik dhe kibernetik.”

Kuko thekoi se vizioni është që të kemi një trupë policore të aftë profesionalisht për detyrën dhe imune ndaj korrupsionit.

“Janë të ndara sipas nevojave të strukturave të Policisë në nivel vendor në drejtoritë respektive: 17 kuota në qarkun Korçë; 5 kuota në qarkun Berat; 8 kuota në qarkun Fier; 13 kuota në qarkun Vlorë; 16 kuota në qarkun Gjirokastër; 13 kuota në qarkun Shkodër; 16 kuota në qarkun Kukës; 12 kuota në qarkun Dibër.”

Nga Ministria e Brendshme është premtuar përmirësim i kushteve të punës për të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit dhe rritje pagash.

