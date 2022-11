Eksperienca pozitive në kupat e Europës

11:00 04/11/2022

Eksperienca e kampionëve të Kosovës, Ballkanit, në Kupat e Europës zgjati vetëm 6 duele, gjithsesi mjaftoi për të shkruajtur historinë e futbollit dardan. Për herë të parë një skuadër e Superligës së Kosovës mori pjesë në grupet e kompeticioneve të UEFA-s, kjo falë edhe punës së teknikut mjaft të suksesshëm, Ilir Daja.

Suharekasit ishin me tepër fat në hedhjen e goglave, duke matur forcat me kundërshtarë relativisht të lehtë. Ballkani u shortua në grupin G, bashkë me turqit e Sivasspor, rumunët e Kluzh dhe çekët e Slavias së Pragës.

Tre kundërshtarë ndaj të cilëve skuadra kosovare regjistroi një fitore, ndaj Sivasspor dhe barazimin me Kluzh. Rezultate që i sollën edhe fitime të majme për llogaritë bankare. Sipas llogaritjeve, Ballkani ka fituan mbi 4.1 milionë euro nga fondi i UEFA-s, teksa së bashku me të drejtat televizive shitja e biletave dhe reklamat, shifrat e fitimit të skuadrës suharekase parashikohen të kenë kapur në total 5 milionë euro.

Një rekord përfitimi për një klub nga Kosova, ku me këtë shumë të fituar, Ballkani mund të kthehet në fuqi të futbollit kosovar.

Klan News