Ekspertët për çmimin e naftës: Të ndërhyhet tek taksat

Shpërndaje







14:28 04/02/2022

Dervishi: Të parandalojmë rënien e ekonomisë, nuk dihet nëse kemi arritur pikun

Ekspertët në fushën e hidrokarbureve thonë se qeveria duhet të ndërhyjë për të krijuar mundësi që taksat të cilat rëndojnë mbi këtë produkt të shpërndahen në një shërbim tjetër. Dael Dervishi në një intervistë për Klan News shprehet se kjo është e vetmja mënyrë për të stimuluar ekonominë.

“Mund të zbatohet një model i ri ekonomik që kërkon një studim shumë të kujdesshëm në mënyrë që një ose disa prej taksave që i ngarkohen produktit të naftës, të transferohen në një produkt apo shërbim tjetër”.

Por sipas tij edhe nëse vihet në praktikë kjo sërish konsumatori duhet të paguajë taksën diku tjetër. Për Dervishin nafta do të kapte vlera të paparashikueshme nëse nis një luftë e mundshme Rusi-Ukrainë.

“Nëse do të ndodhë një konflikt i armatosur midis Rusisë dhe Ukrainës, çmimi do të vazhdojë të rritet sepse Rusia është një nga vendet kryesore që furnizon Europën me hidrokarbure”.

Eskperti Dervishi tregon se rritja e çmimit të karburanteve ka ardhur nga lëvizjet që ndodhin në bursa dhe si rezultat, ndikimi në tregjet ndërkombëtare jep efektet e veta edhe në vendin tonë.

Klan News