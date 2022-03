Ekspertët: Rritja e çmimeve shok për konsumatorin

19:33 09/03/2022

“Autoritetet të ndërhyjnë për të shmangur spekulimet”

Ekspertët e ekonomisë thonë se kjo rritje e shpejtë e çmimeve është një shok për konsumatorin shqiptar dhe biznesin. Ndaj ata kërkojnë që autoritetet të ndërhyjnë për të shmangur spekulimet.

“Për konsumatorin shqiptar dhe individin, familjen apo biznesin kjo rritje galopante e çmimeve në një periudhë kaq afatshkurtër është një shok dhe goditje dhe qeveria do bëjë punën e saj. Në radhë të parë në disa masa afatshkurtër pasi ta kuptojë dhe studiojë, i duhet tendencat e tregut. Për të eliminuar spekulimet, dhe pastaj në një periudhë më afatmesme, natyrisht nëse do vazhdojë që të jetë me këto përmasa mund të shikohet edhe mundësia për paketa të ndryshme sociale për shtresat në nevojë apo disa biznese që naftën dhe karburantin e kanë të nevojshëm për koston dhe mbijetesës e tyre në treg”.

Sipas Civicit, në periudha afatgjatë Shqipëria duhet të fokusohet në prodhimin vendas. Ndërsa importuesit duhet të orientohen në tregje të tjera alternative.

“Nga ana tjetër atë që po bëjnë shumë vende që qeveritë po ndihmojë bizneset të orientohen në tregjet e reja politikisht dhe institucionalisht që të futen në tregje të reja. SHBA po importon nga Venezuela. Edhe qeveria shqiptare duhet të angazhohet shumë në këtë drejtim”.

Përveç ushqimeve dhe karburanteve, në vend ka pësuar rritje edhe monedhat euro dhe dollarë. Sot një euro u këmbye me 123.2 lekë. Sipas Civicit blerja dhe grumbullimi i eurove nga sipërmarrësit, solli këtë rritje.

“Euro mori goditje ditët e fundit nga paniku i tregjeve monetare, por edhe nga blerja e eurove nga tregu i brendshëm pasi bizneset grumbulluan euro që të blejnë produktet që të importojnë. Kjo prishi ekuilibrin monetar mes euros dhe tregut. Ekonomitë europiane dhe eurozonë mund të kalojnë moment të vështirë nga konflikti dhe sanksionet dhe tregjet e kapitaleve zhvendosen në tregje të qeta siç janë zonat e dollarit”.

Humbja e besimit në euro bëri që tregu i kapitaleve të zhvendoset në drejtim të dollarit.

