Eksperti Softa: E vështirë të themi që nuk është prekur sistemi Deep Sea

22:19 11/10/2022

Sulmi kibernetik ndaj vendit tonë është një nga temat më të diskutuara, por ende nuk dihet sesa të dhëna sensitive kanë arritur të hakojnë sulmuesit. Së fundmi po flitet se është hakuar edhe sistemi Deep Sea, sistem i cili mban të dhëna shumë sensitive të policisë. Për të folur më tepër rreth këtyre sulmeve ishte i ftuar në “Milori Live”, Fatjon Softa, ekspert i sigurisë. Sipas tij, bazuar në kronologjinë e ngjarjve, se si janë publikuar të dhënat deri më tani, është e vështirë të mos jetë prekur edhe ky sistem.

“Të paktën nga informacionet jo zyrtare thuhet se është hakuar sistemi Deep Sea. Zyrtarisht Prokuria shqiptare, policia shqiptare dhe të gjitha institucionet përgjegjëse, nuk e pranojnë një gjë të tillë. Edhe për sistemin MEMEX, u mohua fillimisht nga policia që të ishin të dhëna nga MEMEX. Përpiqen të minimizojnë dëmin, por në të vërtetë ne shikojmë se hakerat herë pas here kërcënojnë me publikimin e Deep Sea”, tha gazetarja e Klan News Glidona Daci, në një lidhje direkte për “Milori Live”.

Pas këtij komunikimi, eksperti Softa është shprehur se qeveria shqiptare e nënvlerësoi kronologjinë e ngjarjeve me publikimin e të dhënave personale të qytetarëve dhe nuk e pa se çfarë po ndodhte me sigurinë kombëtare.

Fatjon Softa: E shoh të vështirë të themi që nuk është prekur. Po të shikojmë kronologjinë e ngjarjeve, qeveria shqiptare, në momentet e para, kur doli lista e patronazhistëve, kur doli lista për targat e makinave, kur doli lista e numrave të telefonave të personave, nuk pati një reagim për të parë se çfarë po ndodhte me sigurinë kombëtare. U nënvlerësua, u përdor për ta minimizuar problemin dhe nuk u mblodh një herë të vetme Këshilli i Sigurisë. Erdhi një moment që kemi sulme kibernetike dhe prapë u nënvlerësua. Nuk u morëm me veten, u morëm me armikun dhe ja ku jemi në këtë gjendje. Prapë themi se kjo nuk është prekur, se nuk është e mundur, por publikimet e një pas njëshme të një grupi, apo disa grupeve tepër të sofistikuar me dalje të kontrolluara, e bëjnë qëllimisht për të krijuar këtë lloj situate destabilizimi, për qeverinë dhe për politikën. Fakti se nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga deklaratat e sapo dëgjuara, ka një shqetësim dhe priten sulme të tjera tregon se problemi është shumë serioz dhe duhet të vlerësohet. Vlerësimi nuk është minimizim i problemit, por fillon nga hetimi i brendshëm i strukturave. Në qoftë se ne themi se herë pas here janë larguar diplomatë të Iranit dhe AKSH-i ishte afër Ambasadës së Iranit, që në momentin e parë vendosja e AKSH-it në afërsi të një vendi që shquhej për spiunazh, nuk ishte mirë. E dyta, për sistemet e mbrojtjes është bërë investim rreth 197 milionë Euro. Kanë qenë apo nuk kanë qenë të mjaftueshme? A janë përdorur këto para për të krijuar një sistem me disa filtra për mbrojtje, deri sa të arrinim te kjo?/tvklan.al