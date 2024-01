Ekspertiza e Reçit, Shullazi përplaset me mjekët

Shpërndaje







15:41 15/01/2024

Të akuzuarit pretendojnë se raporti mjeko-ligjor nën trysninë e Prokurorisë

Mes debatesh të ashpra dhe tensionesh është zhvilluar seanca gjyqësore në ngarkim të Emiljano Shullazit, Viktor Imerit, Indrit Rusit, Indrit Taullahut, Lulzim Berishës dhe Plaurent Dervishajt. Ata akuzohen se kanë bashkëpunuar me njëri tjetërin për dy vrasje të ndodhur në 27 dhe 28 Shkurt të 2005.

Shkak i debateve mes palëve është bërë ekspertizën psiko-ligjore të bashkëpunëtorit të drejtësisë, Luftar Reçi. Gjatë seancës dhanë shpjegime dy ekspertete të Institutit të Mjekësisë Ligjore, që kanë ekzaminuar gjendjen e shëndetit mendorë të Reçit me kërkesë dhe vendim të SPAK. Në seancë u relatuar se në vitin 2022 ekspertët kanë përcaktuar se Luftar Reçi është i përgjegjshëm për ato çfarë ka deklaruar dhe nuk ka probleme të shëndetit mendor.

Ky raport agravoi situatën në sallën e gjyqit. Avokatët dhe të pandehurit, nënvizuan faktin që në vitin 2013 sipas një raporti të ekspertëve, Reçi rezulton, depresiv dhe jo i besueshëm. Në këtë kontekst, ata kërkuan një ekspertizë të re me pedagogë të psikologjisë, profesorë psikiatër, madje edhe me ekspertë të huaj për të vlerësuar gjendjen e tij mendore. Ndërsa Viktor Imeraj iu drejtuar eksperteve në séance dhe tha se Zonjat s’mbakan mend asgje, mos vuani nga skleroza, na thoni t’ju japim ilaçe.

Pasi iu tërhoq vëmendje nga gjykata, Imeraj u gjobit me 5 mijë Lekë. Debate me ekspertet, paten edhe Emiljano Shullazi e Indrit Rusi.

Ndërsa ish-drejtori i policisë Agron Kuliçaj, dha shpjegime, në lidhje me një letër që ka marrë nga Luftar Reçi në 2008 për disa ngjarje kriminale, në Dibër, si dhe për trafik armësh dhe vrasje në Tiranë dhe në Durrës.

“Pas letrës kam marrë kontakt me të në burg bashkë me dy drejtorët Tonin Vocaj dhe Arjan Kurti. Nuk e kam intervistuar unë, sepse se kisha detyre funksionale. Për rastin u informuar prokurorja e Përgjithshme Ina Rama. Dhe çështja u kalua në Prokurorinë për Krime të Rënda.”

I pyetur nga Shullazi nëse e përmendte emrin e tij në letër në lidhje me vrasjen e Vajdin Lamaj, Kulicaj u përgjigj që po përmendej. Luftar Reçi, bashkëpunoi me drejtësinë, për të treguar kush është i përfshirë në secilën vrasje. Reçi, është i dënuar me 25 vite burgim nga gjykata e Burrelit, për vrasjen e Maksim alias Aleks Lalës.

Klan News