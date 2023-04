Ekspertja e gjuhës së trupit: Meta, komunikator që nuk thotë shumë gjëra

19:28 13/04/2023

Irena Myzeqari, eksperte e komunikimit jo verbal, e ftuar këtë të enjte në studion e Klan News, analizoi gjuhën e trupit të liderëve shqiptarë të politikës. Për gazetarin Besard Jacaj, ajo tha se Ilir Meta “hyn tek komunikatorët të cilët nuk thonë shumë gjëra, pra nuk ka një gjuhë trupi ekspresive”. Për Myzeqarin, gjuha e tij e trupit nuk të jep asnjë lloj mesazhi.

Besard Jacaj: Një koment për gjuhën e trupit të zotit Meta.

Irena Myzeqari: Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që gjuha e trupit nuk ka të bëjë shumë me gjërat që ne bëjmë. Për shembull, fushata e fundit e kryeministrit nuk është se ishte versioni më i mirë karizmatik i tij. Linte shumë për të dëshiruar në shumë aspekte. Pra karizma jonë, apo komunikimi origjinal, jo verbal, nuk lidhet me gjërat që ne bëjmë, në sensin e një poezie apo dalje.. këto nuk janë elementë. Përgjithësisht, Ilir Meta hyn tek komunikatorët të cilët nuk thonë shumë gjëra. Pra nuk një gjuhë trupi ekspresive, nuk inspirojnë audienca në terma të një motivimi apo pasioni që ndizen tek ajo që thonë. Kjo vjen sepse ata përpiqen të jenë shumë të kujdesshëm me atë që duan të transmetojnë me gjuhën e tyre të trupit. Ndoshta nuk e njohin mirë, ndoshta nuk duan të dalin te ai version i vetes që janë.

Unë besoj që të njëjtin probleme ka edhe lideri tjetër për shumë kohë i opozitës, zoti Lulzim Basha. Pavarësisht se ai ka një gjatësi le të themi, që në aspektin e komunikimit verbal, një fizionomi e cila impakton, shpeshherë e kemi parë në parlament zotin Basha, që nëpërmjet xhesteve të transmetojë diçka tjetër, ndërkohë që fjalët të transmetojmë diçka krejtësisht tjetër.

Besard Jacaj: Dhe kjo i ndodh dhe zotit Meta?

Irena Myzeqari: Jo, zoti Meta unë besoj se ka mungesë ekspresiviteti të theksuar.

Besard Jacaj: Që do të thotë?

Irena Myzeqari: Që gjuha e tij e trupit nuk të jep asnjë lloj mesazhi. Ne kur dëgjojmë zotin Meta, dëgjojmë fjalët që po thotë, argumentet. Në termat e gjuhës së trupit nuk është se ai rrezaton ndonjë lloj energjie të cilën audiencën e impakton.

Sipas ekspertes, “studimet e komunikimit tregojnë se ne kemi të ndarë shumësinë e akteve tona komunikative në 3 aspekte: Toni i zërit, që përbën 38 përqind të komunikimit tonë, fjalët që përbëjnë 7 përqind dhe 55 përqind e gjithë komunikimit tonë janë mesazhet jo verbale që ne përçojmë, që do të thotë se ka një peshë goxha të rëndësishme. Shpesh ndodh ajo që gjuha jonë e trupit komunikim gjëra të tjera, ndërkohë që me fjalë përpiqemi të komunikojmë gjëra të tjera”./tvklan.al