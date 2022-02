Eksportet rriten me 47% për Janarin

Shpërndaje







16:35 17/02/2022

INSTAT: Italia ngelet partneri kryesor në eksporte, me 47% të totalit të tyre

Për muajin Janar Shqipëria eksportoi mallra në vlerën e 35 miliardë Lekëve, në rritje me 47.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas raportit të INSTAT, kontributin kryesor në rritjen e eksporteve për muajin Janar e ka dhënë grupi “Minerale, lëndë djegëse, energji”, me pothuajse një të katërtën e shtesës së eksporteve krahasuar me një vit më parë. Në vlerë, eksportet e këtij grupi arritën në 9.4 miliardëLlekë, me një rritje prej 162% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritje të lartë të eksporteve shënoi edhe grupi “Materiale ndërtimi dhe metale”, me 55% më shumë krahasuar me Janarin e vitit të kaluar.

Rritje me ritme të larta shënoi edhe grupi i produkteve ushqimore, me 28% më shumë se një vit më parë. Grupi “Tekstile dhe këpucë” regjistroi rritje të eksporteve me 8.2%, por ngelet ende grupi me peshën kryesore në eksporte, me afërsisht 29% të totalit.

Tregjet kryesore të eksporteve edhe për Janarin ishin vendet e Bashkimit Europian, me 76% të vlerës totale të tyre. Italia ngelet partneri kryesor në eksporte, me 47% të totalit të tyre. Rritje të lartë shënuan eksportet drejt Gjermanisë, që u zgjeruan me 3.4 herë krahasuar me vitin 2021 më dhe përbënin më shumë se 10% të eksporteve totale për Janarin.

Për Janarin edhe importet shënuan një rritje të ndjeshme, me 21% më shumë krahasuar me një vit më parë dhe prekën vlerën totale të 55 miliardë Lekëve. Ndikimin kryesor në rritjen e importeve e dhanë grupet “Materiale ndërtimi dhe metale”, “Minerale, lëndë djegëse, energji” dhe “Ushqime, pije, duhan”.

Rritja e eksporteve me ritme ndjeshëm më të larta se importet bëri që deficiti tregtar të ngushtohej. Sipas INSTAT, deficiti preku vlerën e 20 miliardë Lekëve, në rënie me 7.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Klan News