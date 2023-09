Eksportuesit kërkojnë ndihmën e shtetit

18:19 02/09/2023

“Lehtësira fiskale dhe regjim hibrid të kursit të këmbimit”

Zhvlerësimi i euros ka bërë bashkë edhe një herë tjetër eksportuesit shqiptarë në kërkesën për mbështejtje dhe ndërhyrje të qeverisë për zgjidhjen e krizës.

Lehtësirat fiskale e deri tek regjimi hibrid i kursit të këmbimit janë disa nga sugjerimet. Nuk mungon as kërkesa për kompensimin e pagave për punonjësit e tyre.

“Të subvencionohet dhe të mbështetet eksportuesi. Përsa i takon politikave monetare të ketë një kurs hybrid ose një fashë të mbrojtur. Pra, në çdo kohë kur ka luhatje të tilla, të paktën të ketë një tavan.”

Sipas tyre humbjet me gati 15% vetëm prej rënies së euros janë të parikuperueshme.

“Është e pamundur të lundrosh në një treg totalisht të hapur, siç janë tregjet ndërkombëtare dhe të përballosh goditje me 15% të të ardhurave për 3, 4 muaj.”

Nëse nuk merren masa paralajmërojnë protesta.

“Në rast se nuk do të sjellë përmirësim të euros dhe situatës që po kalojnë shumica e bizneseve eksportuese, reagimi jonë do të jetë dhe me protesta.”

Monedha europiane pasi arriti 110 lekëshin në fund të gushtit, ka pësuar një sërë luhatjesh, aktualisht në pikat e këmbimit valutor një euro blihet me 107.2 lekë.

Tv Klan