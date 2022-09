Ekspozita “Gustav Klimt: Gold in Motion”, hapet me 14 Shtator

Shpërndaje







14:55 12/09/2022

Kryeveprat e artistit austriak Gustav Klimt marrin jetë në një ekspozitë që të lë pa frymë të quajtur “Gustav Klimt: Gold in Motion ” në ndërtesën historike Emigrant Industrial Savings Bank, një hapësirë ​​prej 33,000 metrash katrorë e vendosur në lagjen Civic Center të Manhatanit.

Ekspozita është e para në një linjë të shfaqjeve gjithëpërfshirëse që përdorin teknologjinë për të kombinuar artin dhe muzikën në Hall des Lumières, e cila mori përsipër ndërtesën e madhe historike të ish-bankës së arteve të bukura.

Culturespaces qëndron pas projektit, i njohur për shfaqjet e tyre dixhitale të artit të bukur, duke shfaqur veprat e Vincent van Gogh, Claude Monet dhe Auguste Renoir në Atelier des Lumières në Paris.

Vepra më e famshme e Klimt, “Puthja”, u pikturua në vitet 1907-1908 gjatë kulmit të periudhës së tij të artë dhe me sa duket rrjedh nga muret prej mermeri 30 metra të lartë të qendrës.

Drejtori kreativ i shfaqjes, Gianfranco Iannuzzi, u shpreh se “Kur e vendosni këtë jo në kanavacë, por në mur, mund të shihni se është si një botë e re çdo herë.”Iannuzzi krijoi shfaqjen “Van Gogh, Nata me Yje” në Atelier des Lumières, e paraqitur në “Emily in Paris” të Netflix.”Gustav Klimt: Gold in Motion” hapet më 14 Shtator.

Klan News