Ekspozita me veprat e Vangjush Mios në Pogradec

18:04 24/09/2023

Mbi 55 punime nga 42 piktorë shqiptarë për artëdashësit

55 punime të 42 piktorëve shqiptarë që janë pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve u sollën në një ekspozitë në Pogradec të kuruar nga Suzana Varvarica.

Nën emrin e mjeshtrit të penelit Vangjush Mio, punimet kryesisht të piktorëve të juglindjes, por edhe qyteteve të tjera ekspozohen bashkë pas një periudhe kohore 50-vjeçare.

“Është ekspozita e parë që Galeria e Arteve sjell në qytete të ndryshme të vendit dhe është një eksperiencë që do të shpërndahet në shumicën e qyteteve të Shqipërisë.”

Për piktorët Vangjo Vasili dhe Arif Lushi kjo ekspozitë përcjell shpirtin e artistëve më të mirë shqiptarë. Sipas tyre është koha që Galeria të përfshijë në fondet e saj edhe punime të piktorëve pas 90-ës.

“Me vullnetin e artistëve patjetër do gjendet midis artistëve, sigurisht jo krejt dhurata, por do gjejë një konsensus që fondi i galerisë dhe muzeut që do bëhet të pasqyrojë edhe këtë epokë të pas viteve 90.”

“Vertet është ekspozitë që shkakton emocione të veçanta sepse kryesisht punët tona, autorëve vendas, por edhe të tjerë janë ekspozuar këtu fiks pas 51 vitesh.”

Ekspozita është parashikuar të shëtisë në 10 qytete të vendit gjatë këtij viti, por dhe vitit të ardhshëm.

