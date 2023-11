Ekstradimi i bosëve të krimit nga Dubai dhe Amerika Latine/ Balla takime në Interpol: T’i japim fund pandëshkueshmërisë

15:49 13/11/2023

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla gjatë një vizite në selinë e Interpol në Francë, kërkoi mbështetje për ekstradimin e bosëve të krimit nga Dubai dhe Amerika Latine. Në takimin me përfaqësues të lartë të Interpol, Balla theksoi rëndësinë që krerët e grupeve kriminale të përballen me drejtësinë.

“U takova me Sekretarin e Përgjithshëm Jurgen Stock dhe drejtuesit e tjerë të lartë të kësaj organizate, për të thelluar bashkëpunimin në gjetjen e personave në kërkim nga drejtësia shqiptare, në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të lëndëve narkotike si dhe në forcimin e kapaciteteve të Policisë së Shtetit në përballjen me krimet kibernetike. Kemi tashmë një listë personash në kërkim nga drejtësia shqiptare për krime të rënda të cilët fshihen prej vitesh, siç janë një numër i caktuar personash në Emiratet e Bashkuara apo në Amerikën Latine, ndaj të cilëve së bashku me Interpol na duhet t’i japim fund pandëshkueshmërisë. Ekstradimi i tyre drejt Shqipërisë duhet të realizohet sa më shpejt.”

Shqipëria ka nisur menjëherë procedurën për ekstradimin e Dritan Rexhepit, i cili u arrestua pak ditë më parë në Turqi. Ai kërkohet për disa ngjarje në vendin tonë, por edhe nga Italia dhe Ekuadori. Do të jetë gjykata në Stamboll që do vendosë nëse do lejojë ekstradimin e tij, dhe nëse po në cilin prej tre shteteve, ku synohet që Rexhepi të dalë para drejtësisë.

