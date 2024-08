Në vijim të bashkëpunimit të ngushtë me homologët e Interpol Wiesbaden, specialistët e Interpol Tiranës finalizuan procedurën për ekstradimin nga Shqipëria në Gjermani të shtetasit gjerman, të shpallur në kërkim ndërkombëtar, Zeki Oz, 35 vjeç.

“Ai u ndalua në PKK Morinë, rreth 2 muaj më parë, pasi rezultoi se akuzohet nga autoritetet gjermane, për plagosje dhe për vjedhje. Dyshohet se në vitin 2019, 35-vjeçari, në një vendparkim automjetesh në Heiningen, ka goditur një shtetas me grushte dhe me send të fortë, si dhe i ka vjedhur atij çantën me sende personale”, thotë Policia e Shtetit në një njoftim për mediat.

Autoritetet shqiptare vijojnë intensivisht bashkëpunimin me homologët, për të kapur dhe nxjerrë përpara drejtësisë, shtetasit e kërkuar ndërkombëtarisht./tvklan.al