Ekstradohet në Shqipëri Behar Bajri

11:06 16/11/2023

U arrestua në Francë për dosjen Metamorfoza, iu dorëzua ditën e sotme policisë shqiptare

Nën masa të rrepta sigurie Behar Bajri është ekstraduar në Shqipëri, dy muaj pas arrestimit në Francë, si person i shpallur në kërkim për dosjen Metamorfoza.

Ndaj 43-vjeçarit rëndojnë disa akuza të rënda, ndaj ishte shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme, si person i përfshirë në dosjen Metamorfoza.

Bajri u ndalua ne France me 4 Shtator. Ai duhet të sillej në Shqipëri mbrëmjen e së mërkurës, por vetëm mëngjesin e së enjtes, ka shkelur tokën shqiptare. Shkak u bënë arsyet e sigurisë për të mos fluturuar me një avion me pasagjerë civilë, ndaj është sjellë të enjten nga Parisi në Tiranë me një fluturim charter.

Emri i Behar Bajrit doli në bisedat e zbërthyera nga SPAK në aplikacionin Sky. I njohur dhe me mbiemrin Brajoviq, komunikonte me persona te tjerë për realizimin e disa ngjarjeve kriminale të ndodhura vite më parë.

Një prej tyre ishte dhe vrasja e Gjin Boriçit, në Gusht të vitit 2021 në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu 43-vjeçari akuzohet edhe si porositës i vrasjes së Ibrahim Licit, Dorian Dulit dhe Genc Tafilit, ekzekutime të cilat nuk u finalizuan. Në këto komunikime, doli dhe biznesmeni Pëllumb Gjoka, që sipas SPAK e ndihmoi Bajrin të dalë nga burgu nëpërmjet ryshfetit që i dha prokurorit Xhevahir Lita. Bëhet fjalë për arrestimin në kuadër të operacionit “OAZ” Shtatorin e vitit 2018. Për dosjen Metamorfoza, janë nën akuzë 14 persona mes të cilëve dhe ish-zyrtarë policie.

Behar Bajri akuzohet nga Prokuroria e Posaçme për vrasje me paramendim, sigurim të kushteve dhe mjeteve për vrasje, në 3 episode, korrupsion aktiv ndaj gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë dhe armëmbajtje pa leje, vepra këto të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Bajri, i konsideruar si një nga personazhet më të rrezikshme të botës së krimit në Shqipëri, dyshohet gjithashtu se ka vrarë në gjumë partneren e tij 15-vjeçare, Fabiola Bajri dhe shtetasin Arben Tuzi, ngjarje këto të vitit 2002.

Klan News