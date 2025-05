Italiani Davide Pecorelli, që inskenoi vdekjen e tij 4 vite më parë, u ekstradua drejt vendit tonë pak javë pasi një gjykatë në shtetin fqinj pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare.

Ai do të vuajë një dënim me 4 vite burg dhënë nga Gjykata e Shkodrës për akuzat e mashtrimit, dhunimit të varreve, shkatërrimit të pronës me zjarr dhe kalimit të paligjshëm të kufirit.

Në 2021, 47-vjeçari inskenoi vdekjen e tij në zonën e Pukës ku pasi kishte marr një makinë me qira dhe pasi kishe siguruar disa mbetje eshtrash, dogji makinën duke lënë pas një skenë krimi dhe u largua.

1 vit më pas, në 2022 hetimet nxorën zbuluar të gjithë inskenimin, teksa Pecorelli u arrestua në Itali, pasi ishte larguar nga vendi jonë ilegalisht.

Për disa muaj ai jetoi i fshehur në qytetin e Vlorës.

Shkak i inskenimit ishin borxhet që ai kishte pas falimentimit të biznesit, duke humbur gjurmët për shumë muaj, derisa u gjet në Itali pranë ishullit të Montecristo-s.

Tv Klan