Ekstradohet nga Maroku Ruben Saraiva

17:01 31/12/2023

Ky është momenti kur 28-vjeçari portugez Ruben Ribeiro Saraiva, i arrestuar në Marok në 8 Maj të këtij viti, u soll në vendin tonë, i shoqëruar nën masa të rrepta sigurie. Siç shikohet në pamje Saraiva mbërrin në Rinas, nga agjentët e Interpol Tiranës. Pas marrjes në dorëzim nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, do të kryhen të gjitha procedurat e tjera, për ta dërguar në observim dhe më pas në një nga IEVP.

Ai ishte shpallur në kërkim nga drejtësia jonë si autor i dyshuar i vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj, krim i ndodhur në 19 Prill të 2023. Gjykata e Lezhës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja për gjakmarrje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka reaguar në lidhje me këtë çështje. Ai shprehet se edhe pse me Mbretërinë e Marokut nuk ka marrëveshje ekstradimesh, tashmë është krijuar një eksperiencë shumë e mirë bashkëpunimi me shtetet e tjera. Balla thekson se do të vijojë puna me besim të plotë për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së personave që fshihen në vend të tjera.

Për vrasjen e Ardian Nikualjt në Britaninë e Madhe janë arrestuar edhe pjesa tjetër e grupit kriminal, Edmond Haxhia, Stephen Hunt, Thomas Mithan, Harriet Bridgeman dhe Harry Simson, për të cilët akoma nuk ka një vendim ekstradimi për në Shqipëri.

Biznesmeni 51-vjeçar u ekzekutua brenda lokalit të tij në Shëngjin të Lezhës. Ai po qëndronte ulur brenda biznesit të tij, kur portugezi, me skafandër në kokë dhe i veshur me jelekë kamuflazhi hyri dhe qëlloi disa herë me pistoletë, duke e lënë të vdekur në vend.

Pista kryesore është ajo e hakmarrjes mes fisit Nikulaj dhe Lekstakaj e nisur shumë vite më parë. Sipas hetuesive ekzekutori e vëzhgoi për gati 3 muaj derisa plotësoi të gjitha kushtet për ta ekzekutuar.

Organizator i vrasjes sipas drejtësisë tonë dyshohet të jetë Edmond Haxhia. Ky i fundit është personi që ka pritur në Rinas të gjithë të huajt që erdhën si pjesë e grupit që ekzekutoi Nikualjn.

Gjithashtu ai kishte blerë edhe motorin me të cilin 28-vjeçari portugez lëvizi ditën e ngjarjes. Historia e hasmërisë mes 2 fiseve që nisi për 1000 Lekë të vjetra ka shkaktuar shumë viktima.

Pas vrasjes së Nikulajt në 19 Korrik u vra Nikolin Lekstakaj dhe mbrëmjen e 2 Dhjetorit u ekzekutua në një atentat të mirë organizuar Entjan Nikulaj, (Eno) djali i xhaxhait të Ardjan Nikulajt.

Klan News