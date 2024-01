Ekuador, lirohen pengjet e mbajtura nga banditë kriminalë

15:54 14/01/2024

Autoritetet po përpiqen të rivendosin qetësinë dhe rendin pas kaosit të krijuar

Merr fund makthi për oficerët e policisë të mbajtur peng nga të burgosurit në Ekuador.

158 roje burgu dhe 20 punonjës të administratës të cilët u mbajtën që nga e hëna e kaluar në të paktën shtatë burgje janë liruar. Presidenti Daniel Noboa përgëzoi policinë dhe forcat e armatosura për lirimin e suksesshëm të stafit të burgut përmes një postimi në rrjetet sociale.

Autoritet po përpiqen të vendosin rendin dhes sigurinë ndërsa qytetarët shprehin dëshirë që të rikthehet qetësia.

“Shoh që sot është mjaft qetë në krahasim me ditët e tjera. Ka pasur një ndjenjë pasigurie, por është kapërcyer me kalimin e kohës dhe me kalimin e orëve, shpresoj që situata të kthehet në normalitet.”

Ekuador është në gjendje të jashtëzakonshme që nga 8 janari dhe masa vendosi një shtetrrethimi për të gjithë vendin nga ora 23:00 e mesnatës deri në 5:00 të mëngjesit.

Grupet e armatosura po reagojnë ndaj planeve të Noboas për të trajtuar situatën e rëndë të sigurisë e cila u përkeqësua pas arratisjes së bosit të drogës Adolfo Macias.

