Ekzekutimi i Emiljano Boçit në Tiranë, arrestohet vrasësi i dyshuar (emri)

Policia e Tiranës ka identifikuar dhe arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së Emiljano Boçit, ngjarje e ndodhur në kryeqytet më 14 Janar 2018.

I dyshuari është Tori Xhecuka 30 vjeç. Ai përdor edhe një emër të dytë, Hektor Xhecuka. 30-vjeçari u zbulua si autor i krimit të rëndë pas hetimeve disa mujore me metoda speciale të policisë në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës. Tori Xhecuka akuzohet për vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe armëmbajtje pa leje.

Në krimin e ndodhur në rrugën “Shefqet Musaraj”, 30-vjeçari akuzohet edhe për vrasjen e mbetur në tentativë ndaj shtetasit me iniciale M.D., pasi ky i fundit mbeti i plagosur.

Emiljano Boçi është gjetur fillimisht i plagosur me armë zjarri në makinën e tij. Kanë qenë qytetarët të cilët panë 32-vjecarin të plagosur brenda makinës, që njoftuan policinë. Boçi u transportua menjëherë në spital, por ndërroi jetë për shkak të plagëve të rënda.

Për arsye hetimi në funksion të zbardhjes së plotë të kësaj ngjarje, policia nuk bën me dije detaje të tjera. /tvklan.al