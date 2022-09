Ekzekutohet në atentat 58-vjeçari Ismet Çekorja

20:49 02/09/2022

I biri, në kërkim nga policia për një atentat

“Edhe një gjë po të ndodhë në Afganistan, ata vijnë na rrethojnë shtëpinë. Ne nuk jemi familje kriminelësh, kërkojmë drejtësi”.

Kjo ishte lutja që bënte Ismet Çekorja 5 ditë më parë, duke mbrojtur djalin e tij të akuzuar si autor të një atentati të dështuar në Shkodër në 25 Gusht në këtë qytet.

Por këtë të premte, 58-vjeçari u qëllua me 7 plumba në lagjen Kiras, duke humbur jetën në vend. Ai u dërgua me urgjencë në spital, por nuk mundi t’u mbijetojë plagëve. Sipas dëshmive paraprake të marra në vendin e ngjarjes autori ka qenë një person që lëvizte me motor.

Mësohet se pista kryesore ku po heton policia është hakmarrja. Djali i viktimës, Bajram Çekorja është shpallur në kërkim pasi akuzohet nga policia si i përfshirë në atentatin ndaj Alban Bruçit. Ai u qëllua me të paktën 19 plumba ku po lëvizte me makinë, por arriti të shpëtojë. Bruçi u paraqit vetë në polici dhe bëri një kallëzim. Pas ngjarjes uniformat blu shpallën në kërkim Tornato Fushën dhe Bajram Çekoren. Por babai i këtij të fundit i hodhi poshtë akuzat.

Duke publikuar disa video ai pretendoi se i biri ndodhej në një tjetër vend në momentin e ngjarjes dhe se akuzat e ngritura ndaj të birit janë inskenim. I riu Bajram Çekorja është një emër i njohur për policinë, pasi në 2019-ën u arrestua nga RENEA dhe FNSH pasi në apartamentin e marrë me qira në zonën e Komunës së Parisit kishte strehuar një person të kërkuar nga drejtësia.

