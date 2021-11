Ekzekutohet në atentat ish-deputeti - Tv Klan

Ekzekutohet në atentat ish-deputeti

00:32 30/11/2021

Pashk Ujka u qëllua me silenciator nga pas

Ky është ish-deputeti dhe ish-kryetari i komunës së Velipojës Pashk Ujka, i cili humbi jetën mbrëmjen e së hënës pas një atentati me armë zjarri në qendër të Shkodrës, pranë Fakultetit Juridik.

Ai ishte duke ecur në këmbë së bashku me bashkëshorten dhe vëllain e tij, kur një person ende i paidentifikuar e ka qëlluar nga pas dhe duke e lënë të plagosur. Autori duket se ka shfrytëzuar pikërisht errësirën në zonën e njohur si “lulishtja” në lagjen “Vasil Shanto” për të qëlluar me një pistoletë me silenciator ndaj Ujkës dhe për t’u larguar më pas në këmbë pa lënë gjurmë.

64-vjeçari morri plagë në pjesën e kurrizit dhe u dërgua menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, plumbat kishin prekur organet vitale dhe ai ndërroi jetë rreth 1 orë më pas. Policia bëri rrethimin e zonës, ndërsa ngriti postoblloqe në hyrje-daljet e qytetit për të kapur autorin, por pa rezultat.

Grupi hetimor bëri gjithashtu sekuestrimin e kamerave të sigurisë të bizneseve dhe banesave në këtë zonë, për të identifikuar autorin, por edhe për të kuptuar dinamikën e ngjarjes. Vet bashkëshortja e Ujkës ka mohuara para hetuesve që si familje të kenë pasur konflikte me ndonjë person, ndërsa ka deklaruar se nuk e ka parë autorin, pasi ai ka qëlluar nga pas dhe nuk ka arritur të kuptojë asgjë deri në momentin kur e ka parë bashkëshortin të rrezuar në tokë.

Policia nuk ka ende një motiv për vrasjen, por burime nga grupi hetimor bën të ditur se dy janë pistat ku po punohet aktualisht, njëra ka të bëjë me detyrat që ai ka mbajtur, ndërsa tjetra ka lidhje me aktivitetin e tij si ndërtues. Pashko Ujka ka qene kryetar i komunës së Velipojës në vitet 2011-2015. Më parë ai qenë edhe deputet i Partisë Demokristiane në legjislaturën 2005-2009. Ujka prej disa vitesh nuk ishte aktiv në jetën politike.

Tv Klan