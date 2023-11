Ekzekutohet shqiptari Arjanit Rizaj në Ekuador

19:55 10/11/2023

Arjanit Rizaj është ekzekutuar me armë në Guayaquil të Ekuadorit. Ngjarja ka ndodhur më 9 Nëntor rreth orës 20:30.

Sipas mediave ekuadoriane, shqiptari u ekzekutua teksa ndodhej brenda makinës së tij të parkuar. Sipas dëshmitarëve, autorët kanë qenë me motor. Pas ekzekutimit, ata u larguan me shpejtësi me të njëjtin mjet.

53-vjeçari u qëllua me 9 plumba pistolete. Nga hetimet e deritanishme është bërë e ditur se Arjanit Rizaj ka qenë duke pritur bashkëshorten e tij, e cila ndodhej në spitalin ‘Luis Vernaza’, për të takuar të atin e saj që ishte i shtruar aty.

Dëshmitarët, të tmerruar nga skena makabre, tentuan të ndihmonin 53-vjeçarin. Por edhe pse spitali ishte aty pranë, fatkeqësisht Arjanit Rizaj nuk mundi të mbijetonte për shkak të plagëve.

Bashkëshortja e viktimës u tha hetuesve se Arjanit Rizaj nuk punonte dhe se në vend qëndronte pa dokumente legale. Sipas saj, 53-vjeçarit i dërgonte para i vëllai nga Kanadaja ose persona të tjerë nga Shqipëria.

Policia ekuadoriane është duke hetuar shkaqet e vrasjes.

Vrasja e Arjanit Rizajt ka ndodhur në të njëjtën ditën kur në Turqi u arrestua Dritan Rexhepi, i kërkuar nga Shqipëria dhe Italia për një sërë veprash të rënda penale që nga ajo e vrasjes me dashje, rrëmbim e deri tek trafiku ndërkombëtar i drogës. Dritan Rexhepi ishte larguar nga Ekuadori drejt Turqisë.

Në Shqipëri ai akuzohet për një sërë veprash të rënda penale, përfshi këtu vrasjen e policëve Arben Keqi dhe Durim Kasmi, si dhe porositjen e rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës.

Nga Italia autoritet italiane ai kërkohej si kreu i një organizate të fuqishme që merrej me trafikun e kokainës nga vendet latine drejt Europës.

