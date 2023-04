Elbasan – Qafë Thanë, gati traseja e lotit të parë

Shpërndaje







15:55 01/04/2023

Berberi: Punimet, sipas parashikimeve

Punimet për aksin Elbasan Qafë Thanë, si pjesë e rëndësishme e Korridorit të 8 po ecin me ritme të kënaqshme sipas Autoritetit Rrugor Shqiptar.

Evis Berberi, drejtor i ARRSH-së: Janë hapur 3.7 km trase e re gati 90 % të volumit të saj, pasi prekim dy qytete, Librazhdi dhe Elbasani. Në krahun e Elbasanit ka ngelur diku 300 metra për t’u hapur, dhe pjesa tjetër është në zonën e Librazhdit.

Kreu i ARRSH-së zbulon dhe detaje te tjera nga punimet e realizuara deri më tani.

Evis Berberi: Duke qenë se kemi pasur një favorizim nga moti, për shkak se e gjithë rruga zhvillohet përgjatë lumit Shkumbin dhe na ka ndihmuar të ecim me ecurinë e punimeve. Deri tani jemi në 22% të volumit të punimeve. Po themi deri në 80 % të mbrojtjes lumore është mbaruar dhe po punohet me ndërtimin e trupit të rrugës, hapjen e trasesë në zonën afër Xibrakës, është bërë mbikalimi i madh, i cili shërben për kalimin e rrugës ekzistuese të Xibrakës me rrugën e re që po ndërtohet.

Për ARRSH, Korridori i 8 pritet të marrë formë përfundimtare brenda 4 vitesh.

Evis Berberi: Është pjesë e korridorit që fillon nga Durrësi dhe përfundon në pikën re dokanore në Rrajcë Skenderbeu, pika dalëse nga Shqipëria dhe hyrëse nga Maqedonia. Ata kanë diku 110 km rrugë për të ndërtuar. Brenda vitit 2027 do të ketë marrë formë Korridori 8.

Aksi Elbasan-Qafë Thanë, do të kthehet në një rrugë interurbane me katër korsi dhe tashmë i gjithë Korridori i 8 është përfshirë në rrjetin europian. Rruga do t’iu vijë në ndihmë Elbasanit dhe Korçës për zhvillimin e turizmit duke shkurtuar ndjeshëm distancën kohore të udhëtimit.

Tv Klan