Eliminatoret për Kupën e Botës, Duka i jep notën 8 kombëtares: Projekti me Rejën vazhdon

11:46 20/11/2021

Ekipi kombëtar merr një vlerësim me notën 8 për Presidentin e FSHF, Armand Duka. Kreu i futbollit shqiptar ka folur në një konferencë për shtyp këtë të shtunë pas mbylljes së eliminatoreve për kualifikueset për Kupën e Botës Katar 2022.

“Në futboll edhe finalistja apo fituesja e kupës së Botës nuk merr notën 10.Në këtë kualifikuese është e vështirë të bësh matematikë me lojën, vlerësimet janë subjektivet. Me bindje nga 1-10 do t’i vendosja 8”.

Dua u shpreh se projekti i nisur me Rejën do të vazhdojë dhe ka kohë për të menduar për të ardhmen.

“Ne kemi filluar një projekt me trajnerin dhe stafin jo thjesht për të drejtuar ekipin kombëtar, por kemi ndërtuar disa departamente dhe pjesë e ekipit kombëtar janë drejtues të departamenteve në FSH. Reja është krye trajner për të gjitha ekipet. Preparatori fizik është një lloj profesioni në futbollin shqiptar që na ka munguar. E kemi filluar me Febrarin. E njëjta gjë është me doktorët që ka të njëjtin projekt dhe me videoanalizë. Është një projekt i nisur vjet dhe nuk mund të ndërpritet në një vit. Kontrata përfundon në 30 Nëntor 2022 dhe kemi goxha kohë për të menduar për projektin e së ardhmes”, tha Duka.

Në një raport të shkurtër, Duka tha se ekipi kombëtar është premtues për të ardhmen.

“Ekipi Kombëtar ka grumbulluar 18 pikë si asnjëherë në histori më parë. Ka bërë 6 fitore dhe 4 humbje. Ka rinovuar ekipin dhe ajo që është më kryesorja është premtues për të ardhmen. I gjithë ekipi nga drejtuesit e departamentit në FSHF, stafi teknik e deri te futbollistët janë të gjithë bashkë që arrijnë rezultatin. Duke qenë se ka interes për trajnerin dhe stafin e tij për mendimin tim kanë bërë një punë të kënaqshme e kanë ndihmuar ekipin në arritjen e rezultateve. Objektivi real ka qenë ky që Shqipëria të ishte në vendin e 3.

Është luftuar për të pasur një vend në play off. ishim shumë afër. Mund të kishim arritur, për disa arsye jo vetëm sportive. Në ndeshjen ndaj Polonisë nuk kishim fat, kishim mungesa. 3 futbollistë u detyruan të ndahen nga ekipi për arsyet të Covid. Nuk arritëm që të ishim në Play-Off për Kupën e Botës Katar 2021”, tha Duka.

Një tjetër çështje për të cilën foli Armand Duka ishte edhe ajo për Armando Brojën. Ai sqaroi të gjithë situatën e krijuar në ndeshjen me Anglinë, ku futbollisti nuk ishte pjesë e ekipit.

“Kemi çuna shumë të edukuar. Për ndeshjen me Anglinë për të qenë më i drejtpërdrejtë me ty bëhet fjalë për Armando Brojën i cili nuk ishte prezent në ndeshjen me Anglinë. Nuk ka sesi një trajner, President Federate, askush nuk mund të lerë pabërë më të mirën për të marrë maksimumin nga ekipi i tij. Nuk ishte pjesë e ekipit në Angli për arsye se ishte i dëmtuar. Një ditë para ndeshjesh U bashkua ekipit në Londër dhe bëri stërvitje individuale. Për këto arsyet dyshimeve të gjendjes së tij fizike dhe për arsye të respektit të ekipit që ishte grumbulluar për 1 javë më parë sepse në futboll është shumë i rëndësishëm ekipi sesa individ . Janë individët që bëjnë grupin dhe duhet të menaxhosh sa më mirë,e ka lënë jashtë skuadrës për në Uembli. Fakti i jep të drejtë trajnerit. Vetë djali ka kërkuar që të qëndrojë tek ekipi për të kuruar kaviljen sepse nuk ishte gati për Andorrën. Ka biseduar vetë me trajnerin. Pjesa tjetër janë histori për njerëzit. Disa që për interesat e veta duan t’i realizojnë duke akuzuar njerëz apo ekipin kombëtar fillojnë krisjet, ndarjet etj. Armando Beoja është super talent, një djalë i shkëlqyer dhe unë mendoj se do ta ndihmojë ekipin kombëtar të paktën 10 vitet e ardhshme”, tha Duka. /tvklan.al