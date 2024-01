Eliminimi nga “X Factor Albania” nuk do t’ia shuajë asnjëherë Lunës pasionin për muzikë: Planet e mia!

19:33 31/01/2024

Luna Çausholli, ose ndryshe vajza e kitarës, me zërin e saj të bukur dhe stilin e veçantë, spikati që në daljen e parë në audicionet e “X Factor Albania”. Ajo arriti të kualifikohej në fazën më të rëndësishme të netëve Live të “X Factor Albania”, në skuadrën e anëtares së jurisë Elhaida Dani, në kategorinë e vajzave.

Por nata e tretë e performancave Live, ishte nata me më pak fat e Lunës, pasi shkoi në ‘showdown’ përballë këngëtarit Jet dhe u eliminua.

Këtë të martë ajo ka qenë e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ku u shpreh se momentin e eliminimit, e kujton sikur të ishte personazhi kryesor i një filmi. Gjithashtu, Luna Çausholli zbuloi në studio, se do të publikojë një këngë të re në pranverë dhe se ndërkohë është duke punuar për albumin e saj më të ri.

Rudina Magjistari: Momenti kur kuptove që ishe ti e eliminuara atë natë, si e kujton a të çast? Tani që ka kaluar, ke marrë dhe pak distancë le të themi?

Luna Çausholli: Unë këtë çast e kujtoj si personazhi kryesor i një filmi.

Rudina Magjistari: Ke qenë në fakt, atë natë ke qenë ti personazhi kryesorë. Batuta jote që mbeti ndër mend nga e gjithë ajo ishte që “dua të vazhdoj të vij në prova”. Në prova mund të vazhdosh të këndosh, por qoftë në studio, qoftë atje në sallë, ti do të vazhdosh të këndosh apo jo?

Luna Çausholli: Patjetër!

Rudina Magjistari: Jeta jote është kënga, do vazhdojë të jetë kënga pasioni yt?

Luna Çausholli: Përgjithmonë!

Rudina Magjistari: Përgjithmonë. Pra, si e sheh veten ti? Ke një plan, ke një objektiv konkret? Cili do të jetë hapi yt i radhës me të cilin ti do të prezantohesh sërish në muzikë para publikut?

Luna Çausholli: Po, është kënga “Jetën ta fal”, që është e Festivalit të vitit të kaluar, edhe do bëj një videoklip për atë. Kam edhe një këngë tjetër, por këtë do ta postoj në pranverë. Dhe, jam duke punuar albumin tim më të ri.

Rudina Magjistari: Ke filluar të përgatisësh albumin tënd më të ri, bravo! Zhanri muzikon, në cilin?

Luna Çausholli: Le të themi baladë, ose indie rock, indie pop.

Rudina Magjistari: Ti vetë ndërkohë merr pjesë në këngët e tua apo jo?

Luna Çausholli: Po, i krijoj vetë. /tvklan.al