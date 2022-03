NË FOTO:



Elizabeta Imeraj në KPA, kërkon lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

16:02 30/03/2022

Drejtuesja e prokurorisë së Tiranës Elizabeta Imeraj është përballur me Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, shkallën e dytë të vettingut. Imeraj do të mbrohet me avokat Gregori Twon i Dhomës së Avokatisë së Strasburgut.

Komisioneri publik gjatë naktimit të tij pretendon se nga ana e ONM i janë referuar disa gjetje në të trija kriteret e rivlerësimit, atë të pasurisë, pastërtisë së figrurës dhe aftësive profesionale. Komisioneri pretendon se vendimi i KPK është i cenueshëm për shkak të provave që disponohen për subjektin e rivlerësimit.

Në deklaratën e saj drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës, Elizabeta Imeraj bëri me dije se pasuritë e saj janë krijuar me burime të ligjshme dhe se ajo nuk ka kryer deklarim të pasaktë të pasurisë së saj, ndërsa për pastërtinë e figurës dhe aftësitë profesionale, Imeraj ka theksuar faktin se gjatë gjithë karrierës së saj që nga 2004 deri më tani ka pasur dosje nga më të ndryshmet dhe ka dërguar nën akuzë personazhe të njohur të botës së krimit. Imeraj thekson se nga gjithë moria e çështjeve të hetuara ka marrë vetëm 2 ose 3 pafajësi në gjithë këto vite.

Për sa i përket cenimit të besueshmërisë së publikut, drejtuesja e prokurorisë së Tiranës ka paraqitur para trupës gjykuese një sërë të dhënash që tregojnë se publiku beson tek profesionalizmi i saj. Në përfundim të fjalës së saj, Imeraj ka kërkuar që të riçelet hetimi gjyqësor dhe të administrohen provat e reja që i shërbejnë hetimit të plotë të çështjes dhe administrimin e tyre dhe lënien në fuqi të vendimit të KPK, që e konfirmoi në detyrë.

